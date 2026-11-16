Parigi: positiva la giornata per Thales
(Teleborsa) - Avanza l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che guadagna bene, con una variazione del 2,55%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Thales rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Thales mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 229,6 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 234,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 226,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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