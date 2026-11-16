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Parigi: balza in avanti Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Thales
Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che avanza bene del 2,55%.
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