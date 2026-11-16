Persone senza dimora, da problemi economici a precarietà abitativa: la fotografia Istat

(Teleborsa) - Il 31,7% delle Persone senza dimora indica i problemi economici (spesso legati alla mancanza di lavoro) come evento scatenante della condizione di persona senza dimora, il 26,2% menziona, invece, la precarietà abitativa (sfratto o difficoltà a trovare un alloggio), il 23,4% la rottura dei legami familiari. Lo rende noto l'Istat sottolineando che quattro persone su dieci indicano più eventi (il 31,9% ne cita due e l’8,4% tre o più), mostrando come tale condizione si leghi spesso a una serie di eventi concomitanti o sequenziali.



Circa un quarto (24,7%) dorme in strada o in una struttura di accoglienza notturna da oltre 6 anni, quota che sale al 27,2% tra i nati in Italia; circa la metà (47,6%) vive questa condizione da non più di due anni, senza differenze rilevanti tra i nati in Italia o all’estero.

Dall'indagine emerge anche che il 31,7, % degli ospiti delle strutture emergenziali non ha mai dormito in strada; si tratta soprattutto di madri con figli, di donne vittime di violenza, di persone uscite dal carcere o dalle strutture di accoglienza per persone

migranti.



Oltre la metà delle persone senza dimora (54,2%) dichiara di avere problemi di salute e l'accesso ai servizi sanitari è molto diverso per Paese di nascita: circa l'80,0% delle persone nate in Italia possiede la tessera sanitaria, contro il 40,6% di chi è nato all’estero. Tra questi ultimi, il 31,0% non ha alcun documento utile per accedere alle prestazioni sanitarie, l’utilizzo per queste persone si limita dunque ai servizi sanitari emergenziali.







Condividi

```