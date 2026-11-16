Petrolio in calo, aumenta l'attesa per un surplus di offerta: tornano a crescere i flussi dal Medio Oriente

(Teleborsa) - Quotazioni del petrolio in calo, mentre i segnali di ripresa dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz rafforzano le aspettative di un eccesso di offerta sul mercato globale. Restano tuttavia elevati i rischi legati alle tensioni in Medio Oriente e ai nuovi incidenti che hanno coinvolto diverse petroliere nella regione.
Il Brent
cede il 2,6% a 93,3 dollari al barile, mentre il West Texas Intermediate
(WTI) perde il 2,2% a 86,6 dollari.L'IEA prevede un ritorno al surplus nel quarto trimestre
Secondo l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA), il mercato petrolifero globale tornerà in surplus
nel quarto trimestre dell'anno, grazie a una ripresa delle esportazioni dal Medio Oriente più rapida rispetto alla crescita della domanda mondiale.
L'offerta dovrebbe raggiungere una media di 105 milioni di barili al giorno, superando la domanda prevista di 1,7 milioni di barili al giorno. Una revisione significativa rispetto alle precedenti stime dell'agenzia, che indicavano invece un deficit di offerta.
Anche Goldman Sachs segnala una maggiore capacità di adattamento dell'offerta mediorientale e della domanda globale ai rischi legati al trasporto marittimo e ai prezzi elevati. La banca prevede un Brent medio a 88 dollari al barile nel 2027, con una possibile discesa a 78 dollari entro la fine dello stesso anno, in uno scenario caratterizzato dal ritorno del surplus.
A sostenere le disponibilità contribuirà anche il rilascio delle riserve strategiche annunciato dai Paesi membri dell'IEA a marzo. L'agenzia ha precisato che 71 milioni di barili saranno messi a disposizione entro la fine di febbraio, compresi 15 milioni di barili di diesel per attenuare le tensioni sul mercato.