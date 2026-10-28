USA, richieste mutui settimanali tornano a salire (+3,4%)

Il dato segue sette cali consecutivi, tasso sui mutui trentennali al 7,37%

(Teleborsa) - Tornano a salire le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 23 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario è infatti aumentato del 3,4%, dopo il -5,3% registrato la settimana precedente, interrompendo pertanto la serie di sette settimane consecutive di calo.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito del 2,7% e quello relativo alle nuove domande del 3,8%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono calati leggermente al 7,37% dal 7,41% della settimana precedente.

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