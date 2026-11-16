Revolut, Tribunale di Milano dispone l'amministrazione giudiziaria: gravi carenze antiriciclaggio

Secondo gli inquirenti, i mancati controlli avrebbero agevolato movimenti di capitali per 76,5 milioni

(Teleborsa) - Il Tribunale di Milano ha disposto per un anno l'amministrazione giudiziaria nei confronti di Revolut, la banca digitale con licenza lituana autorizzata dalla BCE e con succursale in Italia. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione ai sensi dell'articolo 34 del Codice Antimafia, è stato eseguito questa mattina dalla Guardia di Finanza di Milano su delega della Procura, come comunicato dal procuratore distrettuale Marcello Viola.



Le indagini



La misura è l'esito di accertamenti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, sui rapporti tra la banca e clienti indagati o condannati per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi con l'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa, oltre che per altri gravi reati previsti dalla normativa antimafia.



L'inchiesta parte da due precedenti attività della Guardia di Finanza. La prima è un'ispezione antiriciclaggio su un fornitore di servizi per le cripto-attività (VASP) dello stesso gruppo, al termine della quale sono state contestate oltre un milione di violazioni sull'adeguata verifica della clientela e sulla conservazione di dati e informazioni, oltre a sistematiche omissioni nella segnalazione di operazioni sospette. La seconda è un procedimento per frode fiscale della Procura di Milano, nel quale è emerso l'uso di conti aperti presso la banca per commettere reati tributari.



Le contestazioni



Secondo la Procura, le gravi carenze del sistema antiriciclaggio del gruppo avrebbero consentito a un'ampia platea di soggetti condannati o indagati per gravi delitti, oltre che di destinatari di misure di prevenzione personali o patrimoniali, di accedere al sistema finanziario, agevolando di fatto la commissione di reati.



Per gli inquirenti non si è trattato di episodi isolati ma di un modello gestionale stabile, che avrebbe facilitato operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, intercettabili con una puntuale applicazione dei presidi previsti dalla normativa. Dall'analisi dei flussi è inoltre emerso che oltre 4,6 milioni di risorse sottoposte a misure cautelari patrimoniali sarebbero stati movimentati sfuggendo a una tempestiva individuazione.



La ripetizione e la varietà dei casi accertati hanno dimostrato, secondo la Procura, l'inadeguatezza dei controlli adottati. Per una banca digitale di dimensioni internazionali, sottolineano gli inquirenti, l'uso di sistemi automatizzati rende ancora più stringente l'obbligo di garantire che questi raccolgano informazioni rilevanti, generino alert affidabili, consentano verifiche rafforzate e individuino schemi operativi anomali.



I poteri degli amministratori



Ritenendo la banca "fortemente permeabile a soggetti legati a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti", la Procura ha chiesto e ottenuto l'applicazione della misura. I compiti e i poteri degli amministratori giudiziari riguarderanno esclusivamente le aree in cui sono emerse le criticità.



La Procura ricorda che resta ferma la presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte a indagini preliminari fino a un'eventuale sentenza di condanna.

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