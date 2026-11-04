Revolut, nuovo round di finanziamento

Valutazione aziendale di 115 miliardi di dollari USA

(Teleborsa) - Revolut, realtà finanziaria globale con oltre 80 milioni di clienti retail, ha annunciato oggi la chiusura del suo più recente round di raccolta fondi, che fissa una nuova valutazione aziendale a 115 miliardi di dollari USA.



L'operazione - si legge in una nota - è stata guidata da Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, T. Rowe Price Associates, Inc. e Baillie Gifford. Sostenuto da solidi fondamentali di business e da una rapida espansione verso nuovi mercati internazionali, il round ha visto la partecipazione sia di partner storici sia di nuovi investitori globali.



Nik Storonsky, CEO e Fondatore di Revolut, ha commentato: "Ogni nuova banca che lanciamo offre a un numero sempre maggiore di persone uno strumento migliore per gestire il proprio denaro, ovunque si trovino. È il nostro team a rendere possibile tutto questo, e l'azionariato diffuso tra i dipendenti rappresenta un pilastro della nostra cultura fin dal primo giorno. Per questo abbiamo voluto dare loro ancora una volta la possibilità di beneficiare del valore che hanno contribuito a creare, mentre proseguiamo con determinazione verso il nostro prossimo traguardo: servire 100 milioni di clienti".



Victor Stinga, CFO di Revolut, ha dichiarato: "I risultati conseguiti quest'anno sono il frutto di un lavoro portato avanti per diversi anni. Ci consentono di consolidare la nostra offerta di banca digitale nei mercati chiave e aprono la strada per raggiungere milioni di nuovi clienti al di fuori dell'Europa. La fiducia dei nostri investitori, sia storici che nuovi, conferma l'opportunità unica di Revolut di costruire la prima banca realmente globale".

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