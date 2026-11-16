Revolut dopo l'amministrazione giudiziaria: collaboreremo, servizi regolari per clienti in Italia

(Teleborsa) - Revolut
"collaborerà pienamente con le autorità italiane
" dopo la decisione del Tribunale di Milano, che ha disposto
per un anno l'amministrazione giudiziaria della sua succursale italiana. Lo ha dichiarato un portavoce della banca digitale, assicurando che i servizi bancari retail e commerciali in Italia proseguono regolarmente, senza alcuna interruzione per i clienti.
"Prendiamo estremamente sul serio i nostri obblighi normativi e i controlli antiriciclaggio", ha aggiunto il portavoce, spiegando che l'istituto investe costantemente nel rafforzamento dei sistemi contro i reati finanziari, dei modelli di monitoraggio delle transazioni e dei team di compliance in tutti i mercati in cui opera. La banca non ha invece commentato singoli conti né procedimenti legali e amministrativi
in corso.Una misura preventiva
L'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 del Codice Antimafia è una misura di prevenzione: non comporta un'imputazione penale, né una sanzione, né l'accertamento di una complicità
della società. La supervisione riguarda esclusivamente le attività italiane del gruppo. Provvedimenti di questo tipo vengono inoltre adottati senza preavviso per l'azienda interessata: Revolut sta esaminando il testo integrale con i propri consulenti legali.Cosa contesta la Procura
Il provvedimento, emesso dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione su richiesta della Procura di Milano, è stato eseguito dalla Guardia di Finanza. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno riguardato i rapporti tra la banca e clienti indagati o condannati per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi con l'aggravante mafiosa
.
L'inchiesta nasce da un'ispezione antiriciclaggio su un fornitore di servizi per le cripto-attività dello stesso gruppo, con la contestazione di oltre un milione di violazioni su adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati, e da un procedimento per frode fiscale in cui sarebbero emersi conti aperti presso la banca usati per reati tributari.
Secondo gli inquirenti, le carenze nei presidi antiriciclaggio avrebbero rappresentato un modello gestionale stabile, agevolando operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per 76,5 milioni di euro
. Oltre 4,6 milioni di risorse sottoposte a misure cautelari patrimoniali sarebbero stati movimentati senza essere individuati tempestivamente. I poteri degli amministratori giudiziari riguardano solo le aree in cui sono emerse le criticità.