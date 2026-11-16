Spagna, il governo aumenta il salario minimo: più soldi in busta paga dal 2027

Aumenterà del 5,3% a 1.286 euro al mese. La misura sarà approvata domani dal Consiglio dei ministri

(Teleborsa) - Il governo spagnolo si prepara ad aumentare del 5,3% il salario minimo interprofessionale dal 2027, portandolo a 1.286 euro lordi al mese, calcolati su 14 mensilità. La misura, annunciata dalla ministra del Lavoro e vicepremier Yolanda Díaz, sarà approvata domani dal Consiglio dei ministri e rappresenta il nono incremento dall'insediamento dell'esecutivo guidato dai socialisti nel 2018.



L'aumento sarà pari a 65 euro al mese, per un incremento complessivo di circa 910 euro su base annua. Secondo il governo, la misura interesserà oltre 2,5 milioni di lavoratori, soprattutto donne e giovani, e sarà interamente esente da imposte.



Salari in crescita oltre l'inflazione

L'incremento supera sia la previsione di inflazione della Banca di Spagna per quest'anno, pari al 3,9%, sia il dato più recente relativo ai dodici mesi fino a ottobre, che indica un aumento dei prezzi del 4,9%.



Con il nuovo adeguamento, il salario minimo spagnolo sarà aumentato di circa il 75% rispetto al livello del 2018, con un incremento complessivo di 550 euro mensili nell'arco di nove anni.



La misura arriva a ridosso delle elezioni

L'annuncio arriva a meno di due settimane dalle elezioni parlamentari del 29 novembre, in un momento delicato per la maggioranza progressista. I socialisti e i loro alleati di sinistra risultano infatti in svantaggio rispetto all'opposizione nella maggior parte dei sondaggi.



Díaz ha sottolineato l'importanza dell'aumento per il potere d'acquisto dei lavoratori, evidenziando che l'incremento sarà interamente netto da imposte. La ministra ha inoltre riconosciuto le difficoltà incontrate per raggiungere un'intesa all'interno della coalizione di governo.

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