Elezioni anticipate Spagna: focus su politica fiscale e crescita

La view di Scope Ratings nel commento della direttrice del settore sovrano e pubblico, Marta Sáenz Abenz

(Teleborsa) - Le elezioni anticipate in Spagna del 29 novembre "sollevano incertezza sulla formazione del governo e sull'orientamento della politica fiscale", ma le prospettive di crescita della Spagna "rimangono favorevoli nel medio termine". E' la view di Scope Ratings nel commento della direttrice del settore sovrano e pubblico, Marta Sáenz Abenz.





Elezioni anticipate Spagna, prospettive crescita rimangono favorevoli



La nostra previsione di base è che i conti pubblici continueranno a migliorare nel medio termine, con una graduale riduzione dei disavanzi pubblici e un rapporto debito/PIL in continua diminuzione. Per il 2027, prevediamo che il saldo primario di bilancio della Spagna raggiungerà un piccolo surplus dello 0,24% del PIL e un disavanzo di bilancio complessivo (inclusi gli interessi passivi) del 2,26% del PIL, in calo rispetto al 3,23% del 2024. Questo graduale miglioramento di bilancio, unitamente alla forte crescita che prevediamo, ridurrà il rapporto debito/PIL della Spagna al 96,7% nel 2027, rispetto al 101,6% del 2024.



Il raggiungimento di questo risultato dipenderà dall'impegno del prossimo governo a una gestione fiscale prudente, dalla solidità della crescita economica e dalla sua capacità di ottenere il sostegno parlamentare per attuare il piano strutturale di bilancio a medio termine.



La view di Scope Ratings





Nel complesso, la solidità economica della Spagna funge da cuscinetto contro l'incertezza elettorale. Tuttavia, la principale sfida a medio termine sarà se il prossimo governo riuscirà a tradurre gli ampi impegni fiscali in politiche credibili e politicamente realizzabili. Il fallimento in tal senso, soprattutto se accompagnato da un saldo primario più debole o da una crescita economica più lenta, potrebbe interrompere l'attuale percorso di miglioramento fiscale e il favorevole trend discendente del rapporto debito/PIL















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