Regno Unito, salari minimi verso un aumento del 4%

Ma resta il divario retributivo che penalizza i lavoratori più giovani

(Teleborsa) - Il Cancelliere dello Scacchiere - il ministro delle Finanze britannico - John Healey, annuncerà un piano per aumentare il salario minimo di circa il 4%. Lo ha riferito lunedì il quotidiano The Times.



Il "salario dignitoso" nazionale (national living wage) del Regno Unito, che si applica alle persone di età pari o superiore ai 21 anni, dovrebbe passare da 12,71 a circa 13,20 sterline, con un incremento del 3,9%.



La misura sarà presentata da Healey mercoledì, in occasione della presentazione del bilancio.



Secondo una fonte informata sui fatti, anche per i lavoratori di età compresa tra i 18 e i 20 anni è previsto un incremento della stessa entità, pari a circa il 4%.



La manovra tuttavia, osserva Bloomberg, non colmerebbe il divario retributivo che penalizza i lavoratori più giovani, in un contesto di crescente preoccupazione per la disoccupazione giovanile.



Si tratta di un cambio di rotta rispetto agli impegni assunti dal Partito Laburista, attualmente al governo, che nel programma elettorale del 2024 aveva promesso di eliminare il divario nei salari minimi, superando quelle che venivano definite "fasce d'età discriminatorie". La politica è stata sospesa per il timore che l'aumento dei costi a carico dei datori di lavoro stia alimentando la disoccupazione giovanile. Bloomberg aveva anticipato che il governo stava valutando di limitare l'aumento previsto per la fascia 18-20 anni.



(Foto: KölnPhoto - Fotolia/Adobe Stock)

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