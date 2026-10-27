Spagna, tasso di disoccupazione del terzo trimestre sale al 10,2%

(Teleborsa) - Aumenta la disoccupazione in Spagna. Alla fine del 3° trimestre 2026, il tasso di disoccupazione è salito al 10,2% rispetto al 9,9% del 2° trimestre e stimato dagli analisti, secondo quanto riporta l’Ufficio di Statistica iberico (INE).



Il tasso di disoccupazione si attestato in media al 15,95% dal 1976 al 2026, raggiungendo un massimo storico del 26,9% nel primo trimestre del 2013 e un minimo storico del 4,4% nel terzo trimestre del 1976.

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