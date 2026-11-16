Turismo congressuale, mercato da 13,2 miliardi: UniCredit promuove tavolo permanente per attrarre investimenti al Sud

(Teleborsa) - Quasi nove eventi congressuali su dieci in Italia si svolgono fuori dal Sud continentale. E nel Sud e nelle Isole si concentra il 9% della spesa nazionale dei partecipanti a congressi ed eventi professionali. Due indicatori che, pur riferiti a rilevazioni differenti, evidenziano il potenziale ancora da sviluppare nelle regioni meridionali, in un mercato che solo nel 2025 ha generato in Italia 13,2 miliardi di euro di valore economico diretto.



Per contribuire a ridurre questo divario e trasformare l’attrattività turistica in nuove opportunità di sviluppo economico, UniCredit promuove un tavolo permanente sul turismo insieme a Convention Bureau Italia e ospitato da Distretto Turistico Costa d’Amalfi, con un programma di lavoro dedicato al Sud. Il battesimo del tavolo di lavoro è un una delle località iconiche del turismo italiano, Positano, dove il Comune ospita e patrocina l’evento. Al via anche una piattaforma integrata per la promozione internazionale delle destinazioni turistiche del Sud su scala internazionale attraverso la costituzione di una sezione "sud" all'interno di Convention Bureau Italia.







L’iniziativa punta a individuare progetti di investimento capaci di rafforzare l’offerta congressuale, ampliare la stagione turistica e aumentare le ricadute economiche sulle imprese locali con l'obiettivo di favorire una crescita che non dipenda esclusivamente dall’aumento dei visitatori, ma dalla capacità di generare maggiore valore attraverso servizi più efficienti, strutture adeguate e una distribuzione più equilibrata dei flussi durante l’anno.



Si tratta di un mercato da 13,2 miliardi, le opportunità ancora da sviluppare nel Sud.



Secondo l’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (OICE), promosso da Federcongressi&eventi e realizzato da ASERI – Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica, nel 2025 in Italia sono stati organizzati 365.789 eventi, con oltre 28,6 milioni di partecipanti e 43,2 milioni di presenze, per un valore economico diretto di 13,2 miliardi di euro.



La distribuzione geografica degli eventi evidenzia tuttavia una forte concentrazione territoriale: il Nord ospita il 59,1% degli appuntamenti, il Centro il 23,7%, il Sud continentale (Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) il 10,9% e le Isole il 6,3%.



In termini proporzionali, circa un congresso ogni nove si svolge nel Sud continentale, mentre quasi nove su dieci sono ospitati nel resto del Paese. Il dato del 10,9%, riferito al 2025, comprende Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise, mentre esclude Sicilia e Sardegna.



Anche la distribuzione della spesa evidenzia significativi margini di crescita. Secondo lo studio ASERI sul valore economico della meeting industry, realizzato con il sostegno di ENIT e riferito al 2023, su 8,93 miliardi di euro di spesa diretta dei partecipanti ai congressi italiani, 804,3 milioni sono stati generati nel Sud e nelle Isole, pari al 9% del totale nazionale.



In altre parole, su 100 euro spesi dai partecipanti ai congressi in Italia, circa nove sono stati destinati alle regioni meridionali e insulari. Quest’ultima rilevazione comprende anche Sicilia e Sardegna, oltre ad Abruzzo e Molise, e misura esclusivamente la spesa diretta dei partecipanti. Non è pertanto direttamente confrontabile con il valore economico complessivo di 13,2 miliardi registrato nel 2025.



I dati restituiscono comunque un quadro significativo: il Sud dispone di un patrimonio turistico di rilevanza internazionale, ma intercetta ancora una quota contenuta della domanda congressuale e della relativa spesa.



Per Campania, Puglia, Calabria e Basilicata si apre quindi l’opportunità di rafforzare un segmento turistico capace di generare attività economica durante tutto l’anno, coinvolgendo una filiera che comprende ospitalità, ristorazione, trasporti, servizi tecnologici, cultura e produzioni locali.



Il tavolo permanente intende tradurre queste opportunità in un programma di lavoro orientato all’individuazione dei principali fabbisogni di investimento delle imprese turistiche e allo sviluppo di progetti economicamente sostenibili.



UniCredit svolgerà un ruolo di raccordo tra operatori del settore, imprese e soggetti istituzionali, contribuendo a individuare le esigenze finanziarie e a valutare le condizioni per la realizzazione degli investimenti.



Una prima direttrice riguarderà la riqualificazione delle strutture ricettive e congressuali esistenti, attraverso interventi di ammodernamento, efficientamento energetico, digitalizzazione e miglioramento dell’accessibilità.



L’obiettivo è accrescere la capacità delle destinazioni di ospitare congressi, convention aziendali, eventi scientifici e appuntamenti professionali, valorizzando anche strutture e spazi già disponibili sul territorio.



Un secondo ambito sarà dedicato alla destagionalizzazione, favorendo lo sviluppo di un’offerta congressuale nei periodi di minore affluenza turistica, per garantire maggiore continuità all’attività delle imprese e all’occupazione.



Il tavolo intende inoltre individuare le principali criticità legate ai collegamenti e alla mobilità, elementi determinanti nella scelta delle sedi congressuali da parte degli organizzatori nazionali e internazionali.



Particolare attenzione sarà riservata alla formazione delle competenze professionali e al coinvolgimento delle filiere produttive locali, affinché una quota crescente della spesa generata dagli eventi si traduca in opportunità economiche per le imprese dei territori.







"Il turismo congressuale rappresenta una leva strategica per il futuro del Sud. Con questa iniziativa vogliamo consolidare relazioni qualificate con gli attori dell'ecosistema di riferimento, creando un confronto stabile tra imprese, istituzioni e operatori della filiera. Il nostro obiettivo è inoltre costruire una piattaforma integrata per la valorizzazione e la promozione del potenziale attrattivo del Sud come hub di destinazioni, capace di esprimere al meglio le eccellenze dei territori. Attraverso questo percorso intendiamo individuare direttrici di intervento utili a rafforzare la capacità di competere sui trend di domanda ad alto potenziale, come il segmento MICE, favorendo al contempo investimenti e progettualità condivise", dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit.



“Accogliamo con grande entusiasmo il Forum del Turismo MICE organizzato da UniCredit, un’occasione per valorizzare il potenziale del Sud e il ruolo del turismo congressuale come volano di crescita sostenibile ed equilibrata per le destinazioni e le imprese locali

Il nostro settore ha bisogno di un forte coordinamento, capace di aggregare gli operatori e presentare sui mercati internazionali un’offerta riconoscibile e coerente. Questo Forum può rappresentare il punto di partenza per nuove progettualità che rafforzino il posizionamento del Mezzogiorno, anche attraverso la riqualificazione e il rilancio di importanti strutture congressuali. Come Convention Bureau Italia siamo pronti ad accompagnare questo percorso, contribuendo a creare connessioni e opportunità per i territori e le loro imprese” commenta Carlotta Ferrari, Presidente di Convention Bureau Italia.







La Costa d’Amalfi rappresenta uno dei territori nei quali la necessità di conciliare attrattività internazionale, competitività economica e sostenibilità dei flussi assume particolare rilevanza.



Secondo il rapporto sul turismo presentato nel febbraio 2026 dal Distretto Turistico Costa d’Amalfi, sulla base delle analisi di The Data Appeal Company, il 79,2% dei visitatori analizzati proviene dall’estero, mentre l’indice complessivo di gradimento della destinazione raggiunge 87,7 punti su 100, in crescita di 1,1 punti rispetto al periodo precedente.



Lo studio evidenzia una destinazione caratterizzata da elevati livelli di soddisfazione dei visitatori, ma anche da criticità legate alla mobilità, ai parcheggi e ai tempi di attesa.



La Costa d’Amalfi ha inoltre già avviato un percorso di ampliamento della stagione turistica, con risultati che, secondo il Distretto, hanno consentito di estendere l’attività fino al periodo natalizio.



In questo contesto, lo sviluppo del turismo congressuale può rappresentare un’ulteriore opportunità per distribuire le presenze durante l’anno, valorizzare le strutture esistenti e generare nuove occasioni di lavoro nei periodi tradizionalmente caratterizzati da una minore domanda. L’obiettivo è favorire un modello nel quale la crescita economica derivi da una migliore organizzazione dell’offerta e da servizi più efficienti, evitando di accentuare la concentrazione dei flussi nei periodi di maggiore affluenza.



“Il turismo congressuale top level, che ha un taglio sartoriale e di lusso così come è già la parte più significativa dell’economia turistica della Costa d’Amalfi, può generare nuove opportunità senza aumentare la pressione sul territorio. La Costa d’Amalfi compete sui mercati internazionali grazie alla qualità dell’offerta e alla capacità delle imprese di investire costantemente nel miglioramento dei servizi. Oggi la sfida è consolidare questi risultati e sviluppare nuove opportunità economiche anche nei mesi di minore affluenza. Il turismo congressuale può contribuire a questo percorso, valorizzando le strutture esistenti e coinvolgendo una filiera che comprende ospitalità, ristorazione, trasporti, artigianato e produzioni locali, con pacchetti dedicati a gruppi di decisori di alto livello. Per sviluppare questo segmento occorre però affrontare alcune criticità strutturali, a partire dai collegamenti e dalla mobilità, visto che la qualità di una destinazione si misura anche nella capacità di garantire servizi efficienti e un equilibrio tra le esigenze dei visitatori e quelle dei residenti. Vogliamo contribuire a un modello di sviluppo che generi maggiori opportunità per le imprese e per l’occupazione, senza trasformare la crescita turistica in un aumento indiscriminato delle presenze” dichiara Andrea Ferraioli, presidente del Distretto Turistico Costa d’Amalfi.







Il tavolo permanente concentrerà la propria attività sulle quattro regioni, individuando le esigenze delle imprese e le priorità di investimento necessarie a rafforzare la capacità delle destinazioni di attrarre eventi nazionali e internazionali.

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