UniCredit, completata l'internalizzazione del comparto assicurativo vita

(Teleborsa) - Con la firma dell'atto di fusione per incorporazione di UniCredit Vita Assicurazioni in UniCredit Life Insurance, si formalizza il processo di internalizzazione del comparto assicurativo vita nel Gruppo UniCredit , iniziato a giugno 2025 con l'acquisto del 100% delle due joint venture operanti nel settore da CNP Assurances e Allianz.



Dalla fusione emerge una compagnia solida, efficiente e dotata di prodotti assicurativi avanzati e competitivi, grazie anche alle competenze finanziarie del Gruppo UniCredit, che permetteranno ai consulenti bancari di soddisfare tutte le esigenze assicurative di risparmio e protezione dei clienti, si legge in una nota.



"La fusione rappresenta il completamento di un importante percorso industriale e l'inizio di una nuova fase di sviluppo per il business assicurativo di UniCredit - ha detto Alessandro Santoliquido, Global Head of Group Insurance di UniCredit e CEO di UniCredit Life Insurance - Nasce una compagnia che, con 46 miliardi di euro di riserve e 9 miliardi di euro di premi nel 20251, si posiziona tra gli operatori più rilevanti del mercato Vita italiano. Il nostro obiettivo è costruire un’attività sempre più efficiente, innovativa e orientata ai clienti, in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni attraverso la rete UniCredit. Per sostenere questo percorso intendiamo investire in modo significativo nel capitale umano e accelerare ulteriormente la crescita, con l'obiettivo di triplicare le masse gestite nei prossimi anni".

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