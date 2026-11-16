UE, ok da Consiglio a più grande pagamento di sempre all'Ucraina per 8 miliardi di euro

Nono esborso, totale a oltre 40 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una decisione che consentirà a Kiev di ricevere a breve poco meno di 8 miliardi di euro nell'ambito dello strumento "Ukraine Facility"; di tale importo, circa 5 miliardi di euro provengono da risorse rese disponibili dal prestito a sostegno dell'Ucraina previsto per il 2026. Si tratta del più cospicuo esborso singolo mai effettuato dall'UE a favore dell'Ucraina nell'ambito di questo strumento.



Il pagamento fa seguito al raggiungimento, da parte dell'Ucraina, di oltre 20 obiettivi relativi a diverse riforme in settori chiave, tra cui: il sistema giudiziario; la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro; i mercati finanziari; la gestione dei beni pubblici; il capitale umano; il contesto imprenditoriale; il decentramento e la politica regionale; l'energia; il settore agroalimentare; la trasformazione digitale; e la tutela dell'ambiente.



I pagamenti sono legati al "Piano per l'Ucraina", che delinea la strategia del Paese per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione, stabilendo al contempo un calendario per l'attuazione di riforme ampiamente allineate agli obiettivi di adesione all'UE.



L'Ukraine Facility è stata istituita il 1° marzo 2024 e dispone di oltre 50 miliardi di euro, tra sovvenzioni e prestiti, per sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina fino al 2027. Di questo totale, oltre 40 miliardi di euro sono destinati alle riforme e agli investimenti previsti nel "Piano per l'Ucraina" - la tabella di marcia del Paese per la ripresa e l'adesione all'UE - con erogazioni periodiche subordinate al raggiungimento, da parte dell'Ucraina, degli obiettivi stabiliti nel Piano stesso. Con questo nono esborso, l'Ucraina avrà ricevuto, a partire dalla metà del 2024, oltre 40 miliardi di euro nell'ambito del "Piano per l'Ucraina".

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