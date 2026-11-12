Ue, due giorni di confronto a Dublino: su Ucraina Meloni in pressing per inviato Ue

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni fa tappa a Dublino per prendere parte al nono Vertice della Comunità Politica Europea (CPE), presso il Convention Centre Dublin che avrà come tema generale “Europe - strong, secure and connected”. Le discussioni - fanno sapere fonti italiane - riguarderanno le principali sfide alla sicurezza e alla competitività europea, con particolare attenzione alle conseguenze della guerra in Ucraina, alla sicurezza energetica, alla connettività e all’impatto delle nuove tecnologie sulle economie e sulle società europee.



due giorni di confronto a Dublino:



In particolare,Meloni parteciperà a una riunione dedicata all’Ucraina, convocata dal Primo Ministro britannico Andy Burnham e dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per un confronto sul sostegno europeo a Kiev e sugli sviluppi della guerra. Confronto che sarà centrale anche nella giornata di domani, 13 novembre quando Meloni parteciperà al Consiglio europeo informale, ospitato dall’Irlanda e presieduto dal Presidente del Consiglio europeo António Costa.



Ucraina, Meloni in pressing su inviato UE



In mattinata spazio all’intelligenza artificiale, alle opportunità che offre per la competitività europea e alle sue conseguenze economiche e sociali. Ma i riflettori sono puntati sul confronto sull'Ucraina. In particolare, si farà riferimento al tema della rappresentanza europea e del relativo mandato nel processo di pace, come richiesto nella lettera inviata nei giorni scorsi dal Presidente Meloni al Presidente Costa, sottolineano ancora le fonti.

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