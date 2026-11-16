Wall Street in calo, tech sotto pressione: riflettori su Nvidia e IPO di Anthropic

Gli investitori valutano la solidità della corsa all'IA

(Teleborsa) - Wall Street apre la settimana in territorio negativo, con gli investitori che guardano con attenzione ai risultati trimestrali di Nvidia, attesi per domani, e all'imminente IPO di Anthropic. Due appuntamenti cruciali per valutare la tenuta del rally dell'intelligenza artificiale e le prospettive di crescita del settore.



Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta a 52.284 punti, mentre, al contrario, si muove in retromarcia l' S&P-500 , che scivola a 7.497 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-1,73%); con analoga direzione, in rosso l' S&P 100 (-0,98%).



Nvidia sotto pressione: attesa per i risultati trimestrali

Resta alta l'attenzione su Nvidia : i risultati trimestrali, attesi per domani, saranno un importante banco di prova: gli analisti prevedono una crescita degli utili del 90% e ricavi pari a 109 miliardi di dollari nel terzo trimestre fiscale. Oltre ai numeri, gli investitori cercheranno indicazioni sulle prospettive per il prossimo anno, sull'impatto delle restrizioni statunitensi all'esportazione di chip avanzati verso la Cina e sulla capacità della nuova dirigenza di mantenere il vantaggio competitivo costruito da Jensen Huang.



Anthropic, l'IPO diventa un test per il settore dell'IA

Grande attesa anche per il debutto in Borsa di Anthropic: l'IPO ha raccolto richieste pari a circa sei volte il numero di azioni disponibili.



In una fase di incertezza per Nvidia, la quotazione assume un significato particolare: il CEO Dario Amodei dovrà dimostrare che la corsa agli investimenti nell'intelligenza artificiale può tradursi in una crescita sostenibile.



Fed e tassi: attenzione ai verbali di mercoledì

Oltre agli appuntamenti societari, Wall Street seguirà da vicino anche le indicazioni della Federal Reserve. Mercoledì saranno pubblicati i verbali della riunione di ottobre, mentre nel corso della settimana sono attesi diversi interventi dei funzionari della banca centrale.



Gli investitori cercheranno segnali sulla possibile evoluzione della politica monetaria, con particolare attenzione all'eventualità di un rialzo dei tassi di 50 punti base il mese prossimo. Le indicazioni della Fed potrebbero aggiungere un ulteriore elemento di volatilità in una fase già delicata per i mercati azionari.



Atteso l'incontro tra Trump, Xi e Putin

Sul fronte internazionale, l'attenzione sarà rivolta anche all'incontro previsto tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin a margine del forum APEC a Shenzhen. Tra i temi in agenda figurano la riduzione degli armamenti nucleari e il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.

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