Si ampliano le vendite a Wall Street appesantita dal crollo dei titoli dei chip

(Teleborsa) - Una nuova ondata di vendite nel settore dei semiconduttori
ha trascinato al ribasso i mercati azionari, mettendo in ombra i dati sull'inflazione che avevano contribuito ad attenuare i timori di rialzi aggressivi dei tassi da parte della Federal Reserve.Nvidia
ha risentito delle incertezze sul proprio futuro in seguito all'uscita di scena di Jensen Huang. Con un calo del 14% da venerdì scorso, il titolo si avvia a chiudere la peggiore settimana dall'aprile 2025
. Le turbolenze ai vertici di Nvidia hanno avuto ripercussioni sull'intero settore tecnologico, provocando forti oscillazioni tra i colossi del comparto. L'esitazione di chi solitamente acquista durante i ribassi riflette l'ansia che circonda il settore dell'intelligenza artificiale, in vista della pubblicazione dei risultati trimestrali di Nvidia la prossima settimana.
Sul fronte macroeconomico
, l'indice dei prezzi alla produzione
ha registrato a ottobre, su base annua, il ritmo di crescita più sostenuto dal 2022, pur attestandosi leggermente al di sotto delle stime.
A Wall Street, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.243 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
perde lo 0,71%, continuando la seduta a 7.538 punti. Pesante il Nasdaq 100
(-1,63%); come pure, in ribasso l'S&P 100
(-0,81%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti beni di consumo per l'ufficio
(+1,27%), finanziario
(+0,53%) e energia
(+0,41%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti informatica
(-2,18%), beni industriali
(-0,65%) e beni di consumo secondari
(-0,60%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Coca Cola
(+1,73%), Visa
(+1,64%), Walmart
(+1,60%) e Procter & Gamble
(+1,34%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems
, che ottiene -6,36%.
Si concentrano le vendite su Nvidia
, che soffre un calo del 3,18%.
Vendite su Caterpillar
, che registra un ribasso dell'1,64%.
Si muove sotto la parità Alphabet
, evidenziando un decremento dell'1,19%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Alnylam Pharmaceuticals
(+5,39%), AppLovin
(+3,86%), AirBnb
(+2,71%) e Keurig Dr Pepper
(+2,48%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Advanced Micro Devices
, che ottiene -10,47%.
Crolla Nebius Group
, con una flessione del 9,59%.
Vendite a piene mani su SanDisk
, che soffre un decremento dell'8,10%.
Pessima performance per CoreWeave
, che registra un ribasso del 7,97%.