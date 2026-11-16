Wall Street in rosso, Nasdaq e S&P 500 perdono oltre il 2%: riflettori su Nvidia e Anthropic

(Teleborsa) - Wall Street accentua le perdite, con l'S&P 500 e il Nasdaq in calo di oltre il 2%, mentre prosegue la fase di debolezza dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Gli investitori guardano ai risultati trimestrali di Nvidia , attesi per domani a mercati chiusi, e al debutto in Borsa di Anthropic, previsto per giovedì, due appuntamenti destinati a mettere alla prova la fiducia del mercato nelle prospettive di crescita del settore.



Il sentiment resta fragile soprattutto sui titoli dei semiconduttori e delle infrastrutture per l'IA, dopo le recenti turbolenze ai vertici di Nvidia. Le azioni del gruppo cedono il 2,1% in vista della pubblicazione dei conti, dopo aver registrato venerdì la più lunga serie di perdite settimanali dall'ottobre 2012.



Nvidia tra risultati trimestrali e incertezze sulla leadership

Oltre ai risultati finanziari, l'attenzione resta concentrata sulla situazione manageriale di Nvidia dopo l'uscita di scena del fondatore Jensen Huang dalla carica di amministratore delegato, legata alle recenti rivelazioni sulla sua vita privata e ai rapporti con una donna d'affari sospettata di attività di spionaggio a favore di Pechino.



La vicenda ha alimentato l'incertezza tra gli investitori. Il presidente Donald Trump ha dichiarato di non essere contrario a un eventuale ritorno di Huang alla guida del gruppo, mentre una petizione a sostegno del suo reintegro ha raccolto oltre 178.000 firme. Secondo il Financial Times, il fondatore sarebbe inoltre in contatto con alcuni alleati per valutare un possibile ritorno come CEO.



Sul fronte commerciale, gli Stati Uniti hanno presentato nuove norme provvisorie per restringere ulteriormente l'accesso della Cina ai chip avanzati per l'intelligenza artificiale prodotti da società come Nvidia. Il tema assume particolare rilievo anche in vista degli incontri tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping.



Anthropic sotto esame, scivolano i semiconduttori

L'atteso debutto in Borsa di Anthropic, previsto per giovedì, rappresenterà un ulteriore banco di prova per la fiducia degli investitori nel settore dell'intelligenza artificiale e potrebbe alimentare nuove oscillazioni sui mercati.



Intanto, le vendite coinvolgono l'intero comparto dei semiconduttori. L'indice Philadelphia Semiconductor (SOX) perde il 3,7%, scendendo ai minimi da una settimana, con Intel in calo del 6,4% e Micron del 5,8%.



Sulla corsa all'IA pesano anche i costi elevati dei finanziamenti, i timori di un rallentamento della crescita e le recenti incertezze politiche negli Stati Uniti. Un insieme di fattori che sta spingendo gli investitori a rivalutare le prospettive del settore dopo anni di forti rialzi.

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