Warsh (Fed) avverte: l'IA può rivoluzionare l'economia, ma crescono i rischi per il lavoro

Il banchiere non anticipa le prossime mosse sui tassi

(Teleborsa) - L'intelligenza artificiale potrebbe trasformare profondamente l'economia statunitense, accelerando la produttività e sostenendo la crescita, ma anche provocare perdite occupazionali e una correzione dei mercati finanziari qualora gli investimenti non producessero i rendimenti attesi. È quanto emerge dalle valutazioni del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, secondo cui il personale della banca centrale ha iniziato a elaborare diversi scenari per anticipare le conseguenze della diffusione dell'IA sulla maggiore economia mondiale.



Nel corso di una conferenza organizzata dalla Fed di San Francisco, Warsh ha sottolineato che il compito della banca centrale è prepararsi ai possibili sviluppi di questa trasformazione tecnologica, senza assumere una posizione a favore o contro la sua diffusione. A questo proposito, il presidente della Fed ha delineato tre possibili scenari per l'economia, che vanno da un'accelerazione della crescita a conseguenze più problematiche per l'occupazione e i mercati finanziari.



Tre scenari per l'economia e il mercato del lavoro

Il primo scenario, quello più favorevole, prevede un'accelerazione della produttività e della crescita economica, con benefici condivisi tra imprese e lavoratori. In questo caso, il prodotto interno lordo reale potrebbe crescere stabilmente al di sopra della propria media di lungo periodo, mantenendo gli Stati Uniti vicini alla piena occupazione.



Un secondo scenario contempla invece un aumento dell'attività economica accompagnato da ingenti perdite di posti di lavoro, con effetti negativi sul mercato occupazionale.



Il terzo riguarda il rischio che l'intelligenza artificiale non riesca a mantenere le aspettative. Dopo una fase caratterizzata da ingenti investimenti e rialzi dei mercati azionari, rendimenti inferiori alle attese potrebbero provocare una contrazione delle valutazioni azionarie, un rallentamento economico e un aumento della disoccupazione. La ripresa arriverebbe successivamente, ma senza i guadagni di produttività inizialmente previsti.



Warsh ha precisato che si tratta di ipotesi e non di previsioni della Federal Reserve.



La task force della Fed e le implicazioni per la politica monetaria

Le valutazioni rientrano nel lavoro di una task force dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla produttività e sull'occupazione, istituita da Warsh insieme ad altri gruppi di esperti esterni per approfondire le trasformazioni dell'economia.



Tra i partecipanti alla conferenza figurano accademici e dirigenti del settore tecnologico, tra cui Nick Bloom dell'Università di Stanford, Nikesh Arora, CEO di Palo Alto Networks, e l'investitore Marc Andreessen.



Le task force dovrebbero presentare le proprie raccomandazioni entro la fine dell'anno, che saranno successivamente esaminate dal Federal Open Market Committee (FOMC), l'organismo composto da 19 membri responsabile delle decisioni di politica monetaria della banca centrale americana.



Warsh ha sostenuto in passato che un aumento della produttività legato all'IA potrebbe stimolare la crescita e contribuire a ridurre l'inflazione. Questo scenario deve tuttavia fare i conti con l'aumento dei prezzi dei materiali e degli input necessari a sostenere gli investimenti nell'intelligenza artificiale, che sta già esercitando pressioni sui prezzi.



Nel terzo trimestre la produttività del lavoro negli Stati Uniti è cresciuta a un ritmo annualizzato del 3,6%, il più rapido da un anno, anche se secondo gli analisti il contributo diretto dell'IA a questo incremento resta ancora marginale.



Warsh non ha fornito indicazioni sulle prossime decisioni sui tassi d'interesse, mantenendo la propria linea di prudenza sulle anticipazioni relative alla politica monetaria.

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