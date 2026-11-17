Accor sale in Ennismore: rileverà dai soci di minoranza il 44% del capitale per 1,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Accor rafforza la presa su Ennismore, la piattaforma del gruppo dedicata all'ospitalità lifestyle. Il colosso alberghiero francese ha siglato un accordo con gli azionisti di minoranza, tra cui il fondatore Sharan Pasricha e Q Lifestyle Company, per rilevarne le quote in più tranche.



Accor acquisterà il 25,4% del capitale di Ennismore su base pienamente diluita entro la fine di gennaio 2027, un ulteriore 6,3% entro luglio 2027 e il restante 12,6% entro gennaio 2028, per un totale del 44,3%. Le operazioni, del valore complessivo di circa 1,6 miliardi di euro, si basano su un equity value di Ennismore di circa 3,7 miliardi, pari a un multiplo EV/EBITDA di circa 18 volte sulle stime 2027. Pasricha resterà nel consiglio di amministrazione in qualità di fondatore.



L'acquisizione sarà finanziata accelerando il programma di cessione di asset non strategici, per almeno 500 milioni di euro, con una linea di credito aggiuntiva e con l'opzione di pagare una parte del prezzo in azioni Accor. Secondo il gruppo, questa struttura consente di rispettare gli impegni del Capital Markets Day 2023 e di avviare il buyback da 500 milioni legato alla cessione della partecipazione in Essendi, attesa a inizio dicembre, preservando il rating investment grade.



Creata in poco meno di cinque anni, Ennismore riunisce marchi come Mama Shelter, The Hoxton, SLS, Mondrian, Rixos, Faena e Paris Society, con quasi 200 hotel e oltre 800 ristoranti e bar in 40 Paesi. Pur rappresentando solo il 5% circa delle camere del gruppo, genera circa il 20% dell'EBITDA ricorrente di Accor e ha contribuito a circa il 40% della crescita dell'EBITDA negli ultimi tre anni. Con una pipeline pari a quasi il 70% del portafoglio attuale, la società punta a una crescita a doppia cifra dell'EBITDA nei prossimi anni.

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