(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Performance infelice per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 16 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 174,84 con area di resistenza individuata a quota 176,25. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 174,37.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)