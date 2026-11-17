(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre
Ribasso composto e controllato per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dello 0,91% sui valori precedenti.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 63.356. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 62.589. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 62.313.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)