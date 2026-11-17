Circle Group, in forte crescita il valore della produzione dei nove mesi (+33%)

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 CIRCLE Group - PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della

logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica - ha registrato un Valore della Produzione consolidato pari a 24,2 milioni di euro, in crescita del 33% rispetto ai primi nove mesi del 2025.



I Prodotti Software Proprietari, proposti anche in modalità SaaS (Software as a Service) su piattaforma cloud, pari a 6,5 milioni e mostrano una crescita del 5% rispetto ai nove mesi 2025 (6,2 milioni, già in forte crescita relativa nel Q3 2025); i Servizi Federativi Milos sono aumentati del 17% a 2,3 milioni.



L’indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2026 è cash positive per 8,6 milioni, in miglioramento di 7,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2025 e di 3,8 milioni rispetto al 30 giugno 2026. L’indebitamento finanziario netto inclusivo dei crediti verso l’Unione Europea,

strutturalmente posticipati per regole comunitarie è cash positive per 11,0 milioni.



Il backlog pluriennale del Gruppo (elaborato sulla base di dati gestionali e con visibilità fino al rolling a 24 mesi, a parte i progetti cofinanziati EU fino a scadenza) conferma la traiettoria di crescita attestandosi a 37,1 milioni a fine settembre 2026 (36,7 milioni al 30

giugno 2026).

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