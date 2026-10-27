Websolute, terzo trimestre in forte miglioramento. Il debito cala di 2,1 milioni di euro

(Teleborsa) - Websolute , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un Valore della Produzione pari a 19,8 milioni di euro, +20,6% rispetto ai primi 9 mesi 2025; ricavi delle vendite e delle prestazioni a 18,7 milioni di euro (+21,7%). La società segnala ricavi "produttivi" a 16,1 milioni di euro, +10,3%, con una crescita quasi raddoppiata rispetto al primo semestre (+5,5%) e un terzo trimestre a +20,9%, e ricavi da soluzioni AI più che raddoppiati (+120%) rispetto ai primi 9 mesi del 2025, con crescente incidenza di componente ricorrente e nuovi clienti.



L'EBITDA è di 2,4 milioni di euro, +147,2%, con EBITDA margin al 12% sul valore della produzione (5,9% nei 9 mesi del 2025), a conferma del recupero della redditività operativa. L'EBITDA adjusted è di 2,6 milioni di euro, +94,1%, con EBITDA adjusted margin al 13,2% sul valore della produzione (8,2% nei 9M2025) e al 16,2% sui ricavi produttivi (9,2%).



Websolute evidenzia un terzo trimestre in forte miglioramento: ricavi produttivi a 5,1 milioni di euro, +20,9% (+0,9 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2025), ed EBITDA adjusted a 0,6 milioni di euro, in crescita di 0,85 milioni di euro rispetto al terzo trimestre 2025.



L'Indebitamento Finanziario Netto si attesta a 4,3 milioni di euro, in miglioramento di 2,1 milioni di euro (-32,5%) rispetto al 31/12/2025 e di 1 milione di euro (-18,6%) rispetto al 30/09/2025; già inferiore al range target 2026 del Piano Industriale (4,8 - 5,3 milioni di euro).



"I primi nove mesi del 2026 confermano, e con il terzo trimestre rafforzano, il percorso di recupero delineato nel Piano Industriale 2026-2028 - ha commentato l'AD Lamberto Mattioli - In nove mesi abbiamo accelerato la crescita dei ricavi produttivi, quasi raddoppiato l’EBITDA adjusted e ridotto l’indebitamento di oltre 2 milioni di euro, portandolo già al di sotto del livello che ci eravamo dati per fine anno. Sono risultati che nascono da una scelta precisa: dal 2023 investiamo con continuità nell’intelligenza artificiale, anche quando questo ha richiesto di sacrificare parte della redditività di breve periodo".



"Oggi Websolute può contare su asset proprietari specializzati - due piattaforme di AI generativa enterprise e sistemi agentici verticali - che utilizziamo nei progetti per i clienti e nei nostri processi produttivi - ha aggiunto - È su questi asset che costruiamo la crescita dei prossimi anni: ricavi a maggior valore aggiunto, più ricorrenza, più scalabilità e più produttività. Il quarto trimestre, storicamente il più rilevante dell’esercizio, resta decisivo: la priorità è trasformare la visibilità commerciale in marginalità e cassa".

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