Circle Group, dal progetto europeo Exito 737mila euro per digitalizzazione e interoperabilità logistica

(Teleborsa) - Circle Group , Pmi innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in soluzioni per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, partecipa al progetto europeo Exito, finanziato da Horizon Europe. Magellan Circle Italy ne è coordinatore dell'intero consorzio, mentre Circle è partner e Work Package Leader. Alle due società del gruppo va un contributo complessivo della Commissione europea di 737.000 euro (423.000 a Magellan Circle Italy e 314.000 a Circle), a copertura del 70% dei costi ammissibili.



Il progetto dura 36 mesi, dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2029, e coinvolge 30 partner tra imprese ed enti di ricerca. Punta a estendere l'uso delle piattaforme conformi al regolamento europeo eFTI oltre gli obblighi di trasmissione alle autorità, favorendo lo scambio di dati tra imprese e servizi a valore aggiunto, con focus su rendicontazione delle emissioni, logistica collaborativa e condivisione sicura dei dati. Le soluzioni saranno sperimentate in contesti reali, multimodali e transfrontalieri.



"La partecipazione al progetto EXITO, con il coordinamento affidato a Magellan Circle Italy e il ruolo tecnico di primo piano ricoperto da CIRCLE, rappresenta un'ulteriore opportunità per valorizzare le competenze del Gruppo nell'ambito della digitalizzazione e dell'interoperabilità dei sistemi logistici. Il progetto si inserisce in un contesto di progressiva evoluzione del quadro normativo europeo, nel quale l'eFTI costituisce un importante abilitatore per lo scambio digitale delle informazioni. Attraverso EXITO intendiamo contribuire allo sviluppo di soluzioni che permettano di estendere i benefici della digitalizzazione all'intero ecosistema della supply chain, favorendo processi sempre più integrati, efficienti e sostenibili”, ha commentato Luca Abatello, CEO di CIRCLE Group., ha commentato il ceo Luca Abatello. Il kick-off meeting si tiene oggi a Genova, al Blue District.

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