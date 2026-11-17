COP31, Hitachi Energy: il Mediterraneo al centro della transizione energetica europea

(Teleborsa) - In occasione della COP31, in corso ad Antalya, in Turchia, Alfredo Parres, Senior Vice President di Hitachi Energy, è intervenuto all’incontro Connecting the Mediterranean: Grid Infrastructure for Energy Security and Renewable Integration, ospitato presso il MASE Pavilion, per approfondire il ruolo delle infrastrutture energetiche e delle interconnessioni nello sviluppo del sistema energetico del Mediterraneo.



"Il Mediterraneo può svolgere un ruolo fondamentale nel futuro energetico dell'Europa, mettendo in connessione un grande potenziale di generazione rinnovabile con una domanda di elettricità in costante crescita. Per riuscirci, dobbiamo superare una visione frammentata e pianificare generazione, reti, interconnessioni e domanda come parti di un unico sistema. Solo attraverso questo approccio integrato potremo valorizzare le risorse disponibili, ottimizzare i costi complessivi del sistema e garantire energia sicura, affidabile e competitiva. Progetti come ELMED dimostrano l'importanza della cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo e possono offrire indicazioni preziose per lo sviluppo di future infrastrutture" ha affermato.



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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