Credito al consumo in ripresa: confrontare le offerte fa risparmiare fino a 1.700 euro

(Teleborsa) - Dopo la fase di rallentamento che ha accompagnato il rapido aumento dei tassi di interesse, il credito per le famiglie mostra nuovi segnali di crescita. Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d’Italia sulle nuove operazioni di credito al consumo, i volumi sono passati da 46,5 miliardi di euro nel 2022 a 51,2 miliardi nel 2023, per poi salire a 54,1 miliardi nel 2024 e a 55,3 miliardi nel 2025. Nei primi nove mesi del 2026 le nuove operazioni hanno raggiunto 43,5 miliardi di euro, ovvero il 4,5% in più rispetto ai 41,7 miliardi dello stesso periodo del 2025. Il dato di settembre 2026, pari a 5,1 miliardi, cresce inoltre del +2,4% su base annua.



La ripresa si inserisce però in un contesto in cui il costo del denaro resta su livelli relativamente elevati. A luglio 2022 il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea era pari allo 0,50%. La successiva stretta monetaria avviata per contrastare l’inflazione lo ha progressivamente portato fino al 4,50% tra la fine del 2023 e la prima parte del 2024. A partire da giugno 2024, la Bce ha quindi invertito la rotta, avviando un ciclo di riduzione che, nell’arco di 12 mesi, ha portato a otto tagli per 200 punti base complessivi. Dopo una fase di stabilità, nel 2026 l'Eurotower ha deciso per una nuova stretta monetaria in risposta al rialzo dell'inflazione nell'eurozona causato dalla crisi energetica. I rialzi di giugno e settembre, entrambi da 25 punti base, hanno riportato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65%, mentre il tasso sui depositi si attesta al 2,50% e quello sui prestiti marginali al 2,90%.



La combinazione tra domanda in recupero e costo del credito ancora alto rende la scelta dell’offerta particolarmente rilevante. Nei prestiti personali e nelle cessioni del quinto, infatti, differenze apparentemente contenute in termini di TAEG possono tradursi in centinaia o migliaia di euro lungo l’intera durata del finanziamento, soprattutto al crescere dell’importo richiesto e del numero delle rate.



Le rilevazioni dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it mostrano concretamente l’ampiezza di questo margine. A ottobre 2026 il TAEG medio rilevato delle pratiche di prestito personale erogate è pari all’8,30%, mentre il TAEG delle migliori offerte si attesta al 6,92%, per una distanza pari a 138 punti base. Rispetto al picco del 2024, quando il TAEG medio annuo aveva raggiunto l’8,82%, le condizioni si sono allentate, ma rimangono nettamente più onerose rispetto al 2022, quando il dato medio era pari al 6,96%. Guardando alle cessioni del quinto, il TAEG medio rilevato a ottobre per i pensionati è pari al 7,45% con le migliori offerte al 5,69%, quello per i dipendenti privati si attesta al 7,16% con le soluzioni più convenienti al 5,58%, mentre per i dipendenti pubblici la media si ferma al 5,34% e le migliori offerte al 4,68%.



A parità di importo, durata e condizioni accessorie, un divario anche piccolo in termini di tasso può incidere in modo sostanziale sull’esborso finale. A titolo esemplificativo, per un prestito personale di 20.000 euro rimborsato in 10 anni, la differenza tra il TAEG medio delle offerte presenti sul mercato (8,30%) rispetto a quello dell’offerta più conveniente (6,92%) riduce la rata indicativa da circa 246 a 231 euro e il costo complessivo di oltre 1.700 euro.



Matteo Favaro, COO & Managing Director Financial Products di Segugio.it, commenta: "Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Banca d’Italia, la domanda di credito in Italia sta ripartendo. La riduzione dei tassi Bce rispetto ai livelli massimi raggiunti tra la fine del 2023 e la prima parte del 2024 ha contribuito a migliorare il quadro, senza però riportare i tassi d’interesse per il credito al consumo sui livelli precedenti alla stretta monetaria avviata nel 2022. In questa fase la differenza tra un’offerta media e una particolarmente competitiva non è marginale: può incidere sulla rata e, soprattutto, trasformarsi in centinaia o migliaia di euro sul costo totale. Per questo la comparazione assume un ruolo ancora più importante e i comparatori come Segugio.it rappresentano un prezioso alleato per i consumatori. Confrontare le varie soluzioni significa non limitarsi a cercare semplicemente il tasso nominale più basso, ma valutare il TAEG, le spese complessive, la durata, la sostenibilità della rata rispetto al proprio reddito e la velocità di erogazione del credito. La ripresa del comparto evidenziata dai dati della Banca d’Italia segnala che famiglie e consumatori stanno tornando a finanziare progetti e necessità: farlo dopo aver confrontato più soluzioni consente di evitare che il costo ancora elevato del denaro pesi più del necessario sul bilancio familiare".

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