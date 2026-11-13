Appuntamenti macroeconomici del 13 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 13/11/2026
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 8,7%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,3%)
08:45 Francia: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,1%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,3%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,9%; preced. 4,9%)
10:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 1,85 Mld Euro; preced. 1,77 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (atteso -4,5 Mld Euro; preced. -16,1 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: PIL, trimestrale (atteso 0,4%; preced. 0,6%)
11:00 Unione Europea: Occupazione, trimestrale (atteso 0,2%; preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea: PIL, annuale (atteso 1,3%; preced. 1,2%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,3%)
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 6,6%; preced. 6,3%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (atteso 66 Mld piedi cubi; preced. 77 Mld piedi cubi)
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