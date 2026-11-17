Fed, Hammack: interventi nel mercato dei Treasury devono essere "temporanei e mirati"

(Teleborsa) - La soglia per un intervento della Fed nel mercato dei Treasury "dovrebbe essere elevata". Lo ha detto Beth Hammack, presidente della Federal Reserve di Cleveland, in un discorso sul tema al Brookings Institution di Washington DC. "I periodi di scarsa liquidità sono spesso associati a un'elevata volatilità - ha aggiunto - tuttavia, non ogni fase di ridotta liquidità di mercato richiede un'azione da parte della Federal Reserve. Il funzionamento del mercato si adatta naturalmente al livello di volatilità presente".



Secondo Hammack, "un intervento della Fed dovrebbe essere preso in considerazione solo quando il funzionamento del mercato si deteriora oltre quanto ci si potrebbe attendere dato il livello di volatilità, e quando tale dislocazione minaccia gli obiettivi di politica monetaria e di stabilità finanziaria".



"Quando condizioni di scarsa liquidità in mercati volatili riflettono i fondamentali economici, non si tratta di un problema che la Fed può o deve cercare di risolvere - ha spiegato - Un insieme di indicatori relativi alla liquidità e al funzionamento del mercato, analizzati nel loro contesto storico, può aiutare i responsabili delle politiche a valutare i rischi per gli obiettivi di politica monetaria e stabilità finanziaria. Se vi sono prove che una disfunzione nel mercato dei titoli del Tesoro possa propagarsi all'economia reale e che un intervento della Fed possa risolvere il problema, allora tale intervento dovrebbe essere preso in considerazione".



Analizzando quale forma dovrebbe assumere l'intervento, Hammack ha sostenuto che l'intervento "dovrebbe essere, per principio, temporaneo e mirato, prevedendo idealmente una strategia di uscita fin dall'inizio". Le operazioni di pronti contro termine (repo) overnight rappresentano un esempio di meccanismo che si estingue automaticamente; inoltre, concedere prestiti a fronte di titoli del Tesoro a garanzia è una pratica pienamente coerente con i principi consolidati delle banche centrali.



Idealmente, le operazioni permanenti di repo (Standing Repo Facilities, o SRF) dovrebbero assolvere a questo compito in modo automatico. "Per questo motivo, sostengo il potenziamento delle SRF per accrescerne l'efficacia. Ad esempio, rendendole accessibili in qualsiasi momento della giornata lavorativa e, forse, collegandole al servizio FedNow, in modo che i fondi siano disponibili anche prima delle 8:00 - ha detto - Inoltre, offrire alle controparti la possibilità di operare su base bilaterale o tramite una controparte centrale consentirebbe loro di accedere alla liquidità nella forma più opportuna, tanto più che volumi crescenti di operazioni repo vengono convogliati verso sistemi di compensazione centralizzata".



In conclusione, "sebbene ogni episodio di tensione sia diverso, qualsiasi programma dovrebbe mirare a ripristinare il funzionamento complessivo del mercato, anziché concentrarsi su singole istituzioni. Inoltre, tale intervento dovrebbe avere carattere temporaneo e le attività acquisite dovrebbero essere cedute tempestivamente una volta ripristinata la stabilità finanziaria del mercato".

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