Oro ai minimi da un anno: il mercato sconta nuovi rialzi dei tassi USA

Attesa per le indicazioni della Fed

(Teleborsa) - L'oro scende a nuovi minimi da oltre un anno, penalizzato dal rafforzamento del dollaro e dalle crescenti aspettative di un rialzo dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve, il prossimo mese. Gli investitori guardano intanto agli interventi del presidente della Fed, Kevin Warsh, e alla pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della banca centrale, attesi per mercoledì, alla ricerca di indicazioni sulle prossime mosse di politica monetaria.



L'oro spot scambia a 3.871,39 dollari l'oncia con un calo frazionale, dopo aver toccato in precedenza quota 3.830 dollari, il livello più basso dall'ottobre 2025. In calo anche i futures sull'oro con consegna a dicembre a 3.874,60 dollari l'oncia.



Dollaro forte e aspettative sui tassi mettono sotto pressione l'oro

A pesare sul metallo prezioso è soprattutto il rafforzamento del dollaro, che si mantiene vicino ai livelli più elevati dall'aprile 2025, rendendo l'oro più costoso per gli investitori che utilizzano altre valute.



Le recenti indicazioni sull'inflazione statunitense, ancora elevata, hanno inoltre rafforzato le aspettative di una stretta monetaria a dicembre, sostenendo i rendimenti obbligazionari e la valuta americana.



Alcuni diversi esponenti della Fed mantengono una posizione restrittiva. Il presidente della Federal Reserve di Kansas City, Jeffrey Schmid, ha sottolineato che l'inflazione resta troppo elevata e che sono necessari ulteriori interventi per contenere le pressioni sui prezzi. Mary Daly, presidente della Fed di San Francisco, ha invece richiamato l'attenzione sulla persistente inflazione nel settore dei servizi.



Secondo il CME FedWatch Tool, i mercati attribuiscono una probabilità del 91% a un rialzo dei tassi di 25 punti base il prossimo mese, mentre la possibilità di un aumento di 50 punti base è stimata al 9%.



Attesa per le indicazioni della Fed, scende anche l'argento

L'attenzione degli investitori si concentra ora sugli interventi di Kevin Warsh, attesi nella giornata odierna, e sui verbali della riunione della Fed del 27-28 ottobre, in pubblicazione mercoledì. Entrambi gli appuntamenti potrebbero offrire nuove indicazioni sul percorso dei tassi d'interesse statunitensi.



In calo anche l'argento, che arretra del 3,1% a 47,22 dollari l'oncia, dopo aver toccato nel corso della seduta il livello più basso dall'inizio di novembre 2025.

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