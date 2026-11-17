Fed, Musalem: necessari "diversi incrementi" dei tassi entro la primavera del 2027

(Teleborsa) - "Ribadisco la necessità di ridurre ulteriormente, a breve, l'accomodamento della politica monetaria. È verosimile che, per conseguire un'inflazione al 2% in tempi adeguati, l'economia necessiti di diversi incrementi dei tassi di interesse entro la primavera del 2027". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis, Alberto Musalem, durante un discorso in Argentina.



"Nello scenario che ritengo più probabile, prevedo che l'economia richiederà un tasso di riferimento reale stabilmente compreso tra il 2% e il 2,5% entro la primavera del 2027 - ha spiegato - Attualmente, stimo che il tasso di riferimento reale si collochi nella parte bassa di un intervallo compreso tra l'1% e l'1,5%".



Secondo Musalem, "sarebbe auspicabile che il raggiungimento di un tasso di riferimento reale più elevato avvenisse in modo equilibrato, trainato sia da una riduzione dell'inflazione che da un aumento del tasso di riferimento nominale. Tuttavia, è possibile che sia il tasso di riferimento nominale a dover sostenere la parte principale di questo aggiustamento".



Nella sua analisi il banchiere centrale ha evidenziato spinte persistenti della domanda hanno mantenuto l'economia statunitense su un ritmo di crescita pari o superiore al suo potenziale, nonostante una serie di shock negativi dal lato dell'offerta. Il mercato del lavoro è "stabile ed equilibrato, attestandosi su livelli di piena occupazione". Guardando al futuro, i rischi per la crescita economica e per il mercato del lavoro appaiono "simmetrici".



Secondo Musalem", "agire tempestivamente, finché le aspettative di inflazione rimangono ancorate, offre maggiori probabilità di successo senza ripercussioni negative sul mercato del lavoro o sulla crescita economica".

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