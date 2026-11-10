Logan (Fed Dallas), auspica almeno due rialzi dei tassi

(Teleborsa) - Lorie Logan
, presidente della Federal Reserve Bank di Dallas
, ritiene ancora necessario un incremento
dei tassi di interesse di almeno un quarto di punto percentuale per due volte
. E avverte che il ritmo di tali rialzi potrebbe dover essere più sostenuto
.
"Alla luce dell'attuale scenario, appare chiaro che il FOMC debba attuare almeno altri due rialzi dei tassi, pari a 25 punti base ciascuno", ha dichiarato martedì Logan in un discorso preparato per una conferenza a Houston, riferendosi al Federal Open Market Committee (FOMC) di cui quest'anno è membro votante.
Sebbene la velocità dei rialzi dipenderà dai dati economici e dalle condizioni finanziarie, "potrebbe essere opportuno procedere più rapidamente durante l'inverno
di quanto il FOMC abbia fatto finora in autunno", ha aggiunto Logan.
Nella riunione del 27-28 ottobre
, i vertici della Fed hanno mantenuto
i tassi di interesse invariati
, dopo averli alzati di un quarto di punto percentuale a settembre. Si è trattato del primo rialzo dal 2023, nell'ambito degli sforzi dei responsabili di politica monetaria per raffreddare un'inflazione
che, da oltre cinque anni, si mantiene al di sopra dell'obiettivo del 2%
. A ottobre, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato più del previsto, con un'accelerazione
del core rate al +0,3%
rispetto al mese precedente.
La maggior parte dei funzionari della Fed ha indicato la necessità di almeno un ulteriore rialzo
dei tassi entro la fine dell'anno. Sebbene diversi esponenti della Fed abbiano ribadito questa visione, suggerendo un approccio graduale
, il governatore Christopher Waller
ha dichiarato martedì che la Fed dovrebbe valutare un incremento più consistente
– pari a mezzo punto percentuale – in occasione della prossima riunione di dicembre
.