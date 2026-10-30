Logan (Fed) prevede altri due rialzi dei tassi a ritmo graduale

(Teleborsa) - La presidente della Federal Reserve Bank di Dallas, Lorie Logan
, ritiene necessario almeno due ulteriori rialzi dei tassi di interesse
, nella misura di un quarto di punto percentuale ciascuno, precisando però che la banca centrale statunitense può procedere gradualmente, dando così modo a famiglie, imprese e mercati di adattarsi all'aumento dei tassi.
"Saltare una riunione non modifica l'obiettivo della politica monetaria", ha dichiarato Logan in un discorso preparato per un evento nella Carolina del Nord,
"Alla luce dello scenario attuale
, mi appare chiaro che il FOMC debba attuare almeno altri due rialzi dei tassi, pari a 25 punti base ciascuno", ha affermato, riferendosi al Federal Open Market Committee (FOMC), che mercoledì ha deciso di mantenere i tassi invariati
nell'intervallo tra il 3,75% e il 4%, dopo averli alzati a settembre.
Il mese scorso, la maggior parte dei funzionari della Fed aveva previsto la necessità di un ulteriore rialzo dei tassi entro la fine dell'anno
; gli investitori ritengono ora che ciò possa avvenire durante l'ultima riunione dell'anno, prevista per l'8-9 dicembre, con una probabilità che ora lo strumento FedWatch del CME indica intorno al 70%.
Già prima della riunione di questa settimana, Logan aveva indicato come probabile la necessità di altri due rialzi. Sebbene Lisa Cook e Beth Hammack abbiano votato contro la decisione di mantenere i tassi stabili, Logan — che a luglio aveva espresso parere contrario a una scelta analoga — ha invece sostenuto la decisione presa mercoledì
.
Logan ha spiegato che, dopo i due ulteriori incrementi da lei previsti, la Fed dovrebbe prendersi una pausa per valutare l'evoluzione del quadro economico e finanziario
e determinare se siano necessari ulteriori rialzi.
"L'obiettivo finale dovrebbe essere quello di rendere la politica monetaria moderatamente restrittiva
, così da poter garantire, in modo sostenibile, sia la piena occupazione che la stabilità dei prezzi", ha concluso.