Francoforte: Deutsche Bank scende verso 30,98 Euro
(Teleborsa) - Si muove in perdita la prima banca tedesca come assets, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,72% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari tedesca. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31,64 Euro. Primo supporto visto a 30,98. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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