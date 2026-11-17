Francoforte: Deutsche Bank scende verso 30,98 Euro

(Teleborsa) - Si muove in perdita la prima banca tedesca come assets , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,72% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Deutsche Bank , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari tedesca . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31,64 Euro. Primo supporto visto a 30,98. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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