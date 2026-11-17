Francoforte: performance negativa per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Sottotono il produttore di acciaio, che passa di mano con un calo del 2,07%.
L'andamento di ThyssenKrupp nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,31 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,77. Il peggioramento della società tedesca specializzata nell'acciaio è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,05.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```