Indicazioni rialziste per NewPrinces

(Teleborsa) - Chiusura del 16 novembre

Seduta decisamente positiva per il gruppo agroalimentare italiano , parte del FTSE Italia Star , che ha terminato in rialzo del 3,60%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di NewPrinces ai prezzi attuali pari a 25,3 Euro, con stop loss individuato in area 25,25 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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