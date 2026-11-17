Mare Group, Deep Value Club propone un aumento di capitale fino a 21 milioni

5 milioni subito a 5,40 euro per azione

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia attiva in Italia e all’estero nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha: (i) accettato la proposta irrevocabile e vincolante di investimento ricevuta in data odierna da Deep Value Club S.p.A. (“DVC”), già azionista indiretto di Mare Group al 7,03% del capitale sociale tramite DVC2 S.r.l., per un importo complessivo fino a circa 21,2 milioni di euro (l’“Operazione”), e (ii) deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti in sede straordinaria per il 18 dicembre 2026, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 19 dicembre 2026, alle ore 10:00, in seconda convocazione.



Le risorse dell’Operazione sono destinate allo sviluppo delle piattaforme proprietarie, agli investimenti industriali e alla crescita per linee

esterne nei tre settori in cui Mare Group opera: Aerospace & Defence, Industry & Transportation e Infrastructure & Building. Concorrono così alla copertura del piano di investimenti approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 novembre 2026, stimato fino a 78 milioni di euro nel biennio 2027–2028.



Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group, ha dichiarato: “La scelta di DVC di rinnovare il proprio investimento rappresenta un riconoscimento del percorso industriale di Mare Group e della fiducia nelle sue prospettive di sviluppo. Non raccogliamo capitale per finanziare una promessa, ma per accelerare un piano di crescita già in piena esecuzione, fondato su tecnologie proprietarie, competenze industriali e capacità di integrare realtà imprenditoriali di eccellenza. La nostra ambizione è costruire un grande gruppo tecnologico italiano, indipendente e competitivo a livello internazionale, che generi valore duraturo per tutti gli azionisti. Ringrazio DVC per la fiducia già dimostrata e per questa nuova proposta di investimento, che testimonia la volontà di accompagnarci in un percorso industriale di lungo periodo. Con la nuova delega chiediamo agli azionisti gli strumenti per agire con tempestività e disciplina, nell’interesse della Società e di tutti gli azionisti”.



Professore Stefano Preda, Presidente di DVC, ha dichiarato: “siamo un club di investimento che guarda con attenzione le società quotate che abbiano ambiziosi progetti di crescita anche e soprattutto tramite acquisizioni. Il nostro contributo, in tutte le società in cui partecipiamo, vuole essere non solo di capitale paziente, ma anche di apporto di esperienze di mercato e di governance. È la terza volta che diamo fiducia a Mare Group con successivi investimenti e apprezziamo il fatto che abbia la capacità e la volontà di realizzare con serietà i piani di crescita che dichiara. La sottoscrizione di questo aumento di capitale, nelle nostre intenzioni, deve accompagnare una nuova fase di accelerazione della crescita dimensionale della società”.



L’Operazione

DVC si è impegnata in modo irrevocabile e vincolante a sottoscrivere, direttamente o tramite una società del proprio gruppo da designare, entro il 31 dicembre 2026, n. 925.925 azioni ordinarie Mare Group di nuova emissione al prezzo di 5,40 euro per azione, comprensivo di sovrapprezzo, per un controvalore di 5,0 milioni di euro (l’“Aumento di Capitale”). Qualora la media dei prezzi ufficiali, ponderata per i volumi, dei 30 giorni di calendario precedenti la data di efficacia della delibera dell’Aumento di Capitale (il “Prezzo Finale”) dovesse essere inferiore a 5,00 euro per azione, DVC potrà comunicare alla Società, entro due giorni lavorativi da tale data, l’intenzione di non dare corso all’Operazione; qualora invece il Prezzo Finale dovesse essere superiore a 6,50 euro, Mare Group potrà comunicare a DVC, entro il medesimo termine, l’intenzione di non dare corso all’Operazione. Il prezzo di sottoscrizione esprime un premio del 6,7% circa sulla chiusura del 16 novembre 2026 e del 3,8% circa rispetto alla media degli ultimi 30 giorni di calendario.



A ogni azione sottoscritta da DVC sarà abbinato gratuitamente n. 1 warrant (i “Warrant A”). Ogni Warrant A dà diritto a sottoscrivere n. 1

azione ordinaria Mare Group di nuova emissione al prezzo di 5,50 euro, dal 15 al 25 marzo 2027, per un controvalore massimo di circa 5,1 milioni di euro.



Saranno inoltre assegnati n. 2 ulteriori warrant (i “Warrant B”) per ogni azione sottoscritta, esercitabili esclusivamente in caso di esercizio dei Warrant A, nel rapporto di n. 2 Warrant B per ogni Warrant A esercitato. Ogni Warrant B darà il diritto di sottoscrivere n. 1 azione ordinaria Mare Group di nuova emissione al prezzo di 5,50 euro, se esercitato dal 15 al 25 marzo 2027 insieme ai Warrant A, oppure al prezzo di 6,00 euro dal 7 al 18 giugno 2027, per un controvalore massimo di circa 10,2 milioni di euro a marzo o di circa 11,1 milioni di euro a giugno.



L’importo complessivo dell’Operazione come sopra descritta dipenderà dall’esercizio o meno dei warrant e dalla relativa tempistica. In caso di esercizio integrale dei Warrant A e del successivo integrale esercizio dei Warrant B nella finestra compresa tra il 15 e il 25 marzo 2027, il controvalore complessivo dell’Operazione sarà pari a circa 20,3 milioni di euro; in caso di esercizio integrale dei Warrant A e del successivo integrale esercizio dei Warrant B nella finestra compresa tra il 7 e il 18 giugno 2027, il controvalore complessivo dell’Operazione sarà pari a circa 21,2 milioni di euro.



DVC si è impegnata a non cedere le azioni sottoscritte nell’Aumento di Capitale per 3 mesi dalla data di emissione.



L’Aumento di Capitale e l’emissione dei Warrant A e dei Warrant B, con le relative azioni di compendio, saranno deliberati dal Consiglio di

Amministrazione mediante esercizio della delega eventualmente conferita ai sensi dell’art. 2443 c.c. da parte dell’assemblea straordinaria

convocata per il 18 dicembre 2026. La Società informerà tempestivamente il mercato sugli sviluppi dell’Operazione.



Convocazione dell’assemblea straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’assemblea degli azionisti in sede straordinaria per il giorno 18 dicembre 2026, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 dicembre 2026, alle ore 10:00, in seconda convocazione.



L’assemblea sarà chiamata a deliberare in merito: (i) alla revoca della delega ex art. 2443 c.c. al Consiglio di Amministrazione conferita in data 5 febbraio 2026 per la parte non utilizzata e all’attribuzione di una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile o inscindibile, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, 5, 6 e/o 8 c.c., e anche ai sensi dell’art. 2349 c.c., per massimi nominali Euro 3.750.000,00, oltre sovrapprezzo, con emissione di massime n. 15.000.000 azioni; e (ii) alla proposta di modifica degli articoli 20 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 21 (Nomina degli amministratori), 23 (Riunioni del consiglio) e 27 (Collegio Sindacale) dello Statuto Sociale.



La delega conferita il 5 febbraio 2026 prevede l’emissione di massime n. 10.000.000 azioni entro il 5 febbraio 2031 ed è stata esercitata per n. 3.071.428 azioni, con gli aumenti di capitale deliberati il 30 luglio e il 28 settembre 2026. La nuova delega avrà durata di cinque anni, fino al 17 dicembre 2031, e una capienza maggiore, a sostegno degli ulteriori sviluppi del percorso di crescita di Mare Group, anche mediante operazioni straordinarie.



Le modifiche statutarie, invece, sono proposte all’assemblea in considerazione dell’ampliamento della compagine azionaria e del percorso di crescita ed espansione della Società. In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno adeguare l’assetto di governo societario all’evoluzione di Mare Group, favorendo una più ampia rappresentatività all’interno dell’organo amministrativo agli azionisti di minoranza, riconoscendo loro maggiore spazio anche nella nomina dei componenti degli organi sociali.



Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), secondo il regolamento adottato dalla Società ai sensi dell’art. 125-bis.1 del TUF.

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