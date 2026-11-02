Mare Group si rafforza nell'aerospazio e difesa con il 60% di ASS.EL.

(Teleborsa) - Mare Group , azienda di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’estero nell’innovazione attraverso piattaforme proprietarie, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 60% di ASS.EL., azienda con sede ad Aprilia che dal 1991 produce schede elettroniche e ripara apparati elettronici ed elettromeccanici per l’aerospazio e la difesa ed è fornitore qualificato di grandi operatori nazionali e internazionali, tra cui Leonardo. Il closing, atteso entro il 31 dicembre 2026, è subordinato, tra l’altro, all’esito positivo degli adempimenti di legge in materia di Golden Power.



Il corrispettivo per il 60% di ASS.EL. è pari a 2,4 milioni di euro. L’enterprise value è pari a circa 4 volte l’EBITDA atteso per il 2026 (circa 0,6 milioni di euro su un valore della produzione di 5 milioni).



Al Closing il corrispettivo sarà pagato per il 95% in denaro, circa 2,3 milioni di euro, e per il 5% mediante assegnazione ai soci venditori di azioni proprie Mare Group, circa 0,1 milioni di euro, valorizzate a 5,60 euro ciascuna e soggette a lock-up di 24 mesi. Gli importi sono stimati sulla base dell’ultima posizione finanziaria netta adjusted disponibile, al 30 settembre 2026; quelli definitivi saranno determinati sulla base della posizione finanziaria netta adjusted di ASS.EL. al Closing, con conguagli riferiti al 31 dicembre 2026 e al 1° febbraio 2027.



L’Accordo attribuisce a Mare Group il diritto di acquistare dai soci venditori il restante 40% del capitale di ASS.EL. (l’“Opzione di Acquisto”) e ai soci venditori il diritto di venderlo a Mare Group (l’“Opzione di Vendita”), entrambe esercitabili nei sei mesi successivi al terzo anniversario del Closing. Il prezzo sarà determinato sulla base di un multiplo pari a 6 dell’EBITDA medio adjusted degli esercizi chiusi alla data di esercizio e della posizione finanziaria netta adjusted determinata al Closing: un criterio che lega il valore del restante 40% alla crescita di ASS.EL. dopo l’ingresso in Mare Group.

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