Mare Group compra il 51% di Proser per 1,6 milioni e completa la filiera dell'elettronica per difesa e spazio

(Teleborsa) - Mare Group , società di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, ha firmato un accordo vincolante per acquisire il 51% di Proser. La società romana dal 1996 progetta, produce e assiste apparati elettronici ed elettromeccanici per l'Aerospace & Defence. L'accordo prevede anche opzioni di acquisto e di vendita sul restante 49%. Il closing è atteso entro il 31 dicembre 2026 ed è subordinato, tra l'altro, all'esito positivo della procedura Golden Power.



Il corrispettivo per il 51% è di circa 1,6 milioni di euro, da pagare interamente in denaro al closing. L'enterprise value è di 2,8 milioni, circa 4 volte l'EBITDA 2026 atteso (circa 0,7 milioni su ricavi per circa 5 milioni). Considerando la cassa netta di circa 0,3 milioni al 30 giugno, l'equity value è stimato in circa 3,1 milioni per il 100% del capitale. Nel 2025 Proser ha registrato ricavi per 4,1 milioni, un EBITDA di 0,6 milioni e una cassa netta di 0,5 milioni a fine anno.



Proser ha più di 20 dipendenti. Lavora su radiofrequenza, sistemi di test automatico, conversione di potenza e cablaggi complessi. Ha partecipato a programmi come SAMP/T NG, FREMM, F-35 e COSMO-SkyMed, per clienti come Leonardo , Elettronica, MBDA Italia, Thales Alenia Space e Rheinmetall Italia.



Il restante 49% è detenuto da Cosmoline, la società della famiglia Barbetti che oggi è socio unico di Proser. Mare Group potrà acquistarlo e Cosmoline potrà venderlo con opzioni esercitabili per sei mesi dal 1° maggio 2030. Il prezzo sarà calcolato su 5 volte la media dell'EBITDA adjusted degli esercizi chiusi dopo il closing, più la posizione finanziaria netta adjusted, con un minimo di circa 1,4 milioni. Sono previsti aggiustamenti di prezzo in caso di esercizio anticipato.



L'operazione sarà finanziata con mezzi propri e/o con le linee di credito attivate per le acquisizioni. L'impatto sull'indebitamento finanziario netto consolidato di Mare Group è stimato in circa 2,8 milioni, tenendo conto anche della passività per l'opzione di vendita sul 49%.



"Con l'acquisizione di ASS.EL., annunciata il 2 novembre scorso, abbiamo rafforzato l'elettronica nella nostra filiera. Con Proser questa linea si completa, coprendo così il ciclo di vita di interi apparati, dalla progettazione al post-vendita, passando per la produzione e il collaudo", ha dichiarato Antonio Maria Zinno, CEO di Mare Group.

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