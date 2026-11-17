Meccanica: produzione stabile, export a +3%. Aerospace e biomedicale filiere emergenti

Agli Stati Generali a Padova la sfida della riconversione

(Teleborsa) - Il sistema della subfornitura meccanica italiana è attraversato da una profonda trasformazione. Va da sè che in uno scenario segnato dalla forte pressione dei costi energetici, dalle tensioni internazionali e dalla crisi di comparti tradizionali come l'automotive, molte imprese artigiane sono chiamate a ripensare le proprie produzioni e a esplorare nuove opportunità nelle filiere emergenti, a partire dell'aerospazio e dal biomedicale. Ed è proprio questa la sfida al centro della prima edizione degli Stati Generali della Meccanica e della Subfornitura, promossi da Confartigianato Imprese Veneto e Confartigianato Padova. L'iniziativa di respiro nazionale ha riunito nel pomeriggio di martedì 17 novembre rappresentanti del mondo imprenditoriale, analisti economici, istituzioni e agenzie impegnate nel sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.







Il confronto è partito dall'analisi dei dati inediti presentati dagli Uffici Studi del sistema Confartigianato, che restituiscono un quadro articolato delle dinamiche del settore. Nei primi nove mesi del 2026 la produzione della meccanica in Italia è cresciuta del 2,0%. Tuttavia, escludendo i mezzi di trasporto, che hanno registrato un incremento dello 0,8%, il comparto mostra una sostanziale stabilità (+0,1%). Più dinamiche le esportazioni del settore che sono aumentate dell'8,9% nei primi otto mesi del 2026. Anche depurando il dato dalle esportazioni di metalli preziosi verso la Svizzera, la crescita si conferma positiva, attestandosi al 3,2%. A pesare sulle prospettive delle imprese è soprattutto il costo dell'energia. Dall'inizio della crisi del Golfo, nella media tra marzo e il 9 novembre, sui mercati all'ingrosso il prezzo del gas è aumentato del 74,6% rispetto a febbraio, mentre quello dell'elettricità ha registrato un incremento del 44,6%. Per il gasolio, al netto della fiscalità, il prezzo medio tra marzo e ottobre è risultato superiore del 57,8% rispetto ai livelli precedenti alla crisi.







Il Veneto, protagonista della meccanica italiana In Veneto, secondo la fotografia dell’Ufficio studi di Confartigianato imprese Veneto, la meccanica si conferma un pilastro dell'economia regionale. Il comparto conta 18.137 imprese, pari all'11,6% del totale nazionale, e occupa complessivamente 225.110 addetti. Significativa anche la presenza artigiana: le imprese artigiane della meccanica sono 9.703 e rappresentano il 53,5% del totale delle aziende del settore. Una componente fondamentale di un sistema produttivo caratterizzato da una rete diffusa di piccole e medie imprese e da competenze specialistiche. Le esportazioni venete della meccanica raggiungono 29,9 miliardi di euro nei 12 mesi compresi tra luglio 2025 e giugno 2026. Oltre la metà dell'export del comparto (52,8%) è rappresentata da macchinari e apparecchiature. Seguono i prodotti della metallurgia (13,8%) e i prodotti in metallo, esclusi i macchinari (13,4%). I dati del primo semestre 2026 evidenziano una crescita dell'export dell'8,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, invertendo la tendenza negativa registrata lo scorso anno. La performance risente tuttavia delle vendite, discontinue, ma consistenti, di navi e imbarcazioni: escludendo questa voce, l'export veneto della meccanica risulta sostanzialmente invariato.







"Le tante imprese artigiane del Veneto - dichiara il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani in un videomessaggio trasmesso in apertura - rappresentano un patrimonio straordinario di competenze e talento imprenditoriale. In questo scenario internazionale complesso e carico di sfide il Governo è al vostro fianco. Export e internazionalizzazione sono priorità assolute e la parola chiave è diversificazione"..







"La meccanica - spiega Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto - è uno dei pilastri del sistema produttivo veneto e contribuisce in maniera determinante alla capacità della nostra regione di competere sui mercati internazionali: un comparto che ha generato quasi 30 miliardi di euro di esportazioni in dodici mesi. Questo significa che quando parliamo di meccanica veneta e di successo del Made in Italy, parliamo anche di artigianato. Le nostre imprese sono parte delle filiere, realizzano componenti, lavorazioni specialistiche, prototipi e produzioni personalizzate. Oggi questo sistema è chiamato ad affrontare una trasformazione importante: la sfida è continuare a essere protagonista dei mercati internazionali, ma anche ridurre le proprie vulnerabilità. Credo che una delle parole chiave per il futuro delle nostre imprese debba essere diversificazione: diversificazione dei mercati, dei clienti, dei prodotti e delle lavorazioni".







Per accompagnare le imprese nella sfida della diversificazione produttiva e dell'ingresso in nuovi mercati, gli Stati Generali hanno dedicato un approfondimento alle opportunità offerte dalle filiere dell’aerospaziale e biomedicale.







"Gli Stati Generali - dichiara Stefano Campanella, Presidente Confartigianato Meccanica e Subfornitura - rappresentano un’occasione importante per interrogarsi sul presente e sul futuro della meccanica italiana, con un focus specifico sulla subfornitura. Flessibilità, prodotti qualificati, competenze e alto contenuto tecnologico rappresentano i punti di forza e di unicità di questo ecosistema diffuso. Un tessuto di piccole imprese e microimprese che rapportandosi con le aziende capofiliera concorrono alla loro evoluzione e al contempo hanno accesso a nuove competenze e alle nuove frontiere della ricerca in un percorso di innovazione continua. Di fronte alle turbolenze internazionali queste imprese sono chiamate a diversificare non solo i mercati, ma spesso anche i settori, aprendosi alle filiere emergenti".







"Aprirsi a nuovi settori e collaborare con nuove imprese capofiliera significa, per le nostre aziende, confrontarsi anche con requisiti sempre più articolati in materia di certificazioni, dalla sostenibilità alla sicurezza. Si tratta di percorsi spesso complessi e impegnativi, che richiedono investimenti significativi, anche sul fronte della formazione e dello sviluppo delle competenze. Al tempo stesso, rappresentano un'importante opportunità di crescita: stimolano le imprese a evolvere, innovare e rafforzare il proprio posizionamento competitivo, valorizzando le proprie caratteristiche distintive anche rispetto ai concorrenti cinesi", spiega Nerio Dalla Vecchia, Presidente Federazione Meccanica Confartigianato Imprese Veneto.







"Con circa 2.500 imprese artigiane e oltre 10mila addetti, la meccanica è uno dei comparti strategici dell'economia padovana", aggiunge Federico Boin, Presidente del Sistema di categoria Meccanica di Confartigianato Imprese Padova. «Ospitare gli Stati Generali significa valorizzare questo patrimonio di competenze e offrire alle nostre imprese l'opportunità di guardare oltre le filiere tradizionali. Vogliamo che da questo appuntamento nascano nuove relazioni, collaborazioni e occasioni concrete di lavoro, perché il futuro della meccanica si costruisce anche mettendo in contatto competenze e realtà produttive diverse".



I numeri analizzati dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese, come detto, confermano la crescita di aerospace e biomedicale. In Italia le imprese che rientrano nella filiera potenziale dell'aerospazio sono 45.966, pari al 4,6% del totale delle attività economiche. Occupano 2.447.569 addetti (il 19,2% del totale), generano 206 miliardi di euro di valore aggiunto e realizzano 210 miliardi di euro di esportazioni, pari al 47,7% dell'export nazionale.



Anche il biomedicale rappresenta una filiera di particolare interesse per il sistema produttivo italiano. Il comparto conta 10.914 imprese potenzialmente attive e 83.210 addetti, secondo i dati al 30 settembre 2026. Le esportazioni raggiungono 10,8 miliardi di euro, pari all'1,7% del totale manifatturiero esportato. A fronte di una lieve contrazione del numero di aziende (-1,1% su base annua), l'occupazione cresce dell'1,4%.

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