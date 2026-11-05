SACE, Forbes, Campioni dell’Export 2026: 58 eccellenze italiane premiate per la crescita internazionale

(Teleborsa) - Sono 58 le eccellenze imprenditoriali italiane protagoniste oggi della prima edizione de I Campioni dell'Export, il riconoscimento promosso da SACE, l'Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Forbes Italia, per celebrare le imprese che fanno dell'export e dell'internazionalizzazione una leva strategica di crescita, innovazione e competitività, contribuendo al successo del Made in Italy nel mondo. Tra i riconoscimenti figurano 3 premi speciali Deal of the Year, dedicati a operazioni di particolare rilievo che contribuiscono alla competitività delle filiere italiane, allo sviluppo di infrastrutture strategiche e alla transizione energetica sui mercati internazionali.



Il premio I Campioni dell'Export nasce dalla collaborazione tra Forbes Italia e SACE con l'obiettivo di dare visibilità alle storie imprenditoriali che contribuiscono alla crescita dell'economia italiana nel mondo, promuovendo una cultura dell'internazionalizzazione e favorendo il confronto tra imprese, istituzioni e protagonisti del Sistema Paese.



La cerimonia di premiazione, trasmessa in diretta dagli studi SKY, vede la partecipazione di Guglielmo Picchi, Presidente di SACE e di Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE, insieme ai rappresentanti delle aziende premiate, veri e propri protagonisti del mondo imprenditoriale italiano. A condurre l’evento Beatrice Barbato, giornalista di SKY, e Antonio Ravenna, giornalista di Forbes Italia.



"Le storie di successo che celebriamo oggi testimoniano la capacità del nostro tessuto imprenditoriale di guardare oltre i confini nazionali, affrontare nuove sfide e affermarsi sui mercati internazionali. Una crescita che non riguarda soltanto le singole aziende, ma genera valore per i territori, rafforza le filiere produttive e contribuisce allo sviluppo dell’intero Sistema Paese", ha dichiarato Gugliermo Picchi, Presidente di SACE.



"Dietro il successo del Made in Italy nel mondo ci sono imprese che hanno saputo guardare lontano, investire e innovare", ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE. "Con la prima edizione de I Campioni dell’Export, insieme a Forbes Italia, celebriamo le eccellenze che rappresentano la forza e il dinamismo del nostro tessuto produttivo. Come SACE siamo ogni giorno al fianco delle imprese italiane per sostenerne le ambizioni internazionali, rafforzarne la competitività e accompagnarle verso nuovi mercati, contribuendo alla crescita del Made in Italy nel mondo".



Sono sei le categorie premiate, che raccontano le diverse espressioni dell’eccellenza italiana sui mercati internazionali: dalle performance di crescita alla capacità di espandersi verso nuove geografie, dalla leadership nelle filiere produttive all’innovazione e alla sostenibilità, fino ai modelli imprenditoriali che valorizzano competenze e territori. A queste si affianca "Deal of the Year", una settima categoria che prevede tre riconoscimenti speciali assegnati a Fincantieri, Prysmian ed Ansaldo Energia per operazioni di particolare rilievo nei settori della cantieristica e dell'energia, capaci di contribuire alla competitività delle filiere italiane, allo sviluppo di infrastrutture strategiche e alla transizione energetica sui mercati internazionali.



Di seguito I Campioni dell’Export 2026 divisi per categorie.



Deal of the Year



Tre riconoscimenti speciali dedicati a operazioni di export di particolare rilievo, assegnati a:



Fincantieri, per l'operazione "Viking" a sostegno di nuove commesse nel settore crocieristico e della filiera cantieristica italiana.

Prysmian, per il progetto "Scottish Hydro Electric Transmission Plc" volto a potenziare le infrastrutture energetiche e favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili nel Regno Unito.

Ansaldo Energia, per il progetto "MVM" relativo alla realizzazione di una centrale elettrica a ciclo combinato in Ungheria, volta a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti e sostenere la transizione energetica del Paese.



Performance e crescita internazionale



I riconoscimenti dedicati alle imprese che si sono distinte per le performance sui mercati esteri, la capacità di diversificare le destinazioni commerciali e valorizzare il Made in Italy nel mondo sono stati assegnati a Guala Dispensing, Mangini, Tiber Pack, Venchi e Piaggio & C.



Filiere e settori dell'export



Per la capacità di rappresentare e rafforzare il posizionamento internazionale delle principali filiere produttive italiane, dalla nautica all'aerospazio, dalla meccanica all'agroalimentare, sono state premiate Cantiere delle Marche, Azimut-Benetti, Tesmec, Vulcanair, Fosber, ADUE di Squeri, Gruppomega, Tenute Piccini, Adriatica, Franco Tosi Meccanica, Marcegaglia e Ciro Paone.



Geografie e diversificazione



I riconoscimenti dedicati alle imprese che si sono distinte per strategie di espansione internazionale, consolidamento nei mercati esteri e apertura verso nuove geografie sono stati assegnati a Ghella, Roncadin, Poggipolini, Bonatti, KME, SIPA (Gruppo Zoppas), Renco, El.En., Merlo, Mascar e Pietro Fiorentini.



Innovazione e sostenibilità dell'export



Per la capacità di coniugare innovazione tecnologica, trasformazione digitale e sostenibilità con strategie di crescita internazionale, sono state premiate MINT, Bending Spoons, Aboca e Almaviva.



Modelli d'impresa, filiere e competenze



I premi dedicati alle imprese che si sono distinte per modelli di business competitivi, capacità di fare filiera e valorizzazione delle competenze sono stati assegnati a Rota Guido, DRASS, B.F. International e Cereal Docks.



Export Champion regionali



Un riconoscimento speciale sarà dedicato alle eccellenze dei territori, per valorizzare le imprese capaci di coniugare un forte radicamento locale con una consolidata presenza internazionale. In questo ambito sono state premiate:



- Abruzzo: Italfluid Geoenergy



- Basilicata: STM Industriale



- Calabria: Capua 1880



- Campania: Getra Power



- Emilia-Romagna: SACMI Imola



- Friuli-Venezia Giulia: ICOP



- Lazio: Cisalfa Sport



- Liguria: T. Mariotti



- Lombardia: Gruppo Fontana



- Marche: Biesse



- Molise: Camardo



- Piemonte e Valle d'Aosta: Bottero



- Puglia: Andriani



- Sardegna: Pastificio F.lli Cellino



- Sicilia: Cosedil



- Toscana: Gambini



- Trentino-Alto Adige: Leitner



- Umbria: Umbria Aerospace Cluster



- Veneto: Maschio Gaspardo





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