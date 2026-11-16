SACE e la giapponese ITOCHU siglano MoU per supportare comuni opportunità di business

(Teleborsa) - SACE ha siglato un Memorandum of Understanding (MoU) con ITOCHU Corporation, uno dei principali gruppi giapponesi attivi nel commercio internazionale, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione con il sistema industriale giapponese e sviluppare nuove opportunità di finanziamento per le aziende italiane e giapponesi sui mercati internazionali., favorendo nuovi progetti e operazioni in settori di interesse strategico.



L'accordo è stato sottoscritto presso l'Ambasciata d'Italia a Tokyo da Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE, ed Eiichiro Higashiyama, Executive Officer e Chief Operating Officer della divisione Plant Project, Marine & Aerospace di ITOCHU. La cerimonia per la firma si è aperta con l'intervento di Mario Vattani, Ambasciatore d'Italia in Giappone, alla presenza di rappresentanti di SACE, ITOCHU e dell'Ambasciata d'Italia.



Nell'ambito dell'intesa, SACE e ITOCHU esploreranno nuove opportunità per sostenere progetti internazionali che coinvolgano imprese italiane e giapponesi, mettendo a fattor comune le rispettive competenze finanziarie, industriali e commerciali. La partnership consentirà di rafforzare i legami tra la rete internazionale di ITOCHU e le filiere strategiche del Made in Italy.



Particolare attenzione sarà dedicata alle attività di business matching e allo sviluppo di relazioni dirette tra le imprese dei due Paesi. Saranno promosse iniziative mirate a individuare nuove opportunità commerciali, favorire partnership industriali e rafforzare la collaborazione tra i rispettivi sistemi imprenditoriali.



La cooperazione si estenderà anche a Paesi terzi selezionati, nei quali le imprese italiane e giapponesi potranno cogliere congiuntamente opportunità ad alto potenziale.



"L'accordo tra SACE e ITOCHU è il frutto di un lavoro sinergico del Sistema Italia e rappresenta un risultato concreto della strategia di diplomazia della crescita adottata dalla Farnesina che, attraverso nuove collaborazioni e strumenti finanziari innovativi, mira al raggiungimento dell'obiettivo di 700 miliardi di euro di esportazioni entro la fine della legislatura", ha dichiarato Mario Vattani, Ambasciatore d'Italia in Giappone.



"La firma di questo accordo rappresenta un passo importante nel rafforzamento della partnership strategica tra Italia e Giappone. La collaborazione con ITOCHU ci consentirà di mettere in connessione le eccellenze delle filiere produttive italiane con uno dei gruppi industriali giapponesi più attivi a livello internazionale, creando opportunità concrete in termini di forniture, export e partecipazione a grandi progetti", ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE.



"Siamo lieti di avviare questa collaborazione con SACE, un partner istituzionale di riferimento per sostenere la crescita internazionale e la competitività delle imprese italiane", Ha dichiarato Eiichiro Higashiyama, Executive Officer e Chief Operating Officer della divisione Plant Project, Marine & Aerospace di ITOCHU, aggiungendo Attraverso questo accordo, puntiamo a trasformare tali opportunità in progetti concreti e relazioni commerciali di lungo periodo, creando valore per i nostri clienti, partner e stakeholder sui mercati internazionali".





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