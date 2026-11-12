SACE: focus su filiere strategiche Made in italy, settore da 1.300 miliardi

(Teleborsa) - Finanza, copertura rischi, incontri dedicati, formazione e business matching: passa attraverso un supporto integrato alle filiere italiane l’impegno di SACE, Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito del Piano Strategico SACE50, che prevede 150 miliardi di euro di nuovi impegni complessivi nel triennio per sostenere l’export e la crescita del sistema produttivo nazionale. E' questo il tema al centro oggi di “Le filiere strategiche del Made in Italy: scenari, mercati e strumenti di crescita con SACE”, appuntamento riservato alla stampa con l’obiettivo di illustrare le iniziative dedicate da SACE alle filiere italiane.



L’incontro si concentra in particolare su filiere strategiche come Agroalimentare, Infrastrutture e costruzioni, Automazione e meccanica strumentale, Aerospazio e sicurezza ed Economia blu e cantieristica. Cinque filiere ad elevata proiezione internazionale che da sole valgono 1.300 miliardi di euro e 200 miliardi di export.



“Le filiere costituiscono una leva centrale per la competitività del Made in Italy: collegano grandi imprese e PMI, integrando competenze, tecnologie e capacità produttive che ne rafforzano il posizionamento sui mercati internazionali - ha dichiarato Alessandro Terzulli, Chief Economist di SACE – L’export delle filiere strategiche, che oggi rappresenta oltre il 30% delle vendite di beni italiani oltreconfine, è destinato a crescere nei prossimi anni”.



“Sostenere lo sviluppo delle filiere significa accompagnare la crescita dell’intero ecosistema produttivo, incluse le imprese che contribuiscono all’export attraverso le catene di fornitura – ha dichiarato Mariangela Siciliano, Head of Commercial Strategy, Initiatives & Services di SACE - Per questo abbiamo sviluppato un intenso calendario di appuntamenti che riunirà imprese capofiliera, PMI e attori del Sistema Paese per favorire nuove connessioni e opportunità di sviluppo sui mercati internazionali”.









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