New York: positiva la giornata per SpaceX

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che SpaceX mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,06%, rispetto a -3,87% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il quadro tecnico di SpaceX segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 137,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 142,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 135,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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