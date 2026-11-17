Walt Disney supera le previsioni sugli utili nel quarto trimestre

(Teleborsa) - Walt Disney , colosso statunitense dell'intrattenimento, ha chiuso il quarto trimestre dell'esercizio con ricavi in aumento del 16%, passando da 22,5 miliardi di dollari a 25,9 miliardi di dollari. L'utile prima delle imposte è cresciuto del 71%, attestandosi a 3,5 miliardi di dollari. L'utile per azione (EPS) è salito a 1,51 dollari, rispetto agli 0,73 dollari del quarto trimestre. L'EPS rettificato è aumentato a 1,77 dollari, contro gli 1,11 dollari del quarto trimestre. Secondo LSEG, gli analisti avevano previsto in media 1,67 dollari.



Nella divisione intrattenimento, che comprende lo streaming, ABC e altre reti, i ricavi sono aumentati del 17%, grazie all'aumento dei ricavi da abbonamenti, e l'utile operativo del segmento è cresciuto del 92%. La divisione Esperienze, che comprende i parchi a tema e le navi da crociera, ha registrato ricavi e utili record. Nel settore sportivo, i ricavi sono aumentati del 16%, grazie al fatto che gli ascolti di ESPN per l'inizio delle stagioni della NFL e del football universitario hanno raggiunto livelli record. L'utile operativo del segmento è aumentato del 53%.



Nell'intero anno fiscale, i ricavi sono cresciuti dell'8%, passando da 94,4 miliardi di dollari a 102,3 miliardi di dollari. L'utile prima delle imposte è aumentato del 18%, raggiungendo i 14,2 miliardi di dollari. L'EPS è diminuito del 18%, attestandosi a 5,63 dollari rispetto ai 6,85 dollari dell'anno precedente. L'EPS rettificato è aumentato del 18%, passando da 5,93 dollari a 7,02 dollari.



"Abbiamo superato le previsioni relative all'utile operativo complessivo dei segmenti per il quarto trimestre e all'EPS rettificato per l'intero anno - si legge nella lettera agli azionisti - In un anno cruciale per l'azienda, abbiamo registrato una crescita di circa il 10% dell'utile operativo complessivo dei segmenti e del 16% dell'EPS rettificato, escludendo l'impatto della 53ª settimana".



Walt Disney continua a prevedere una crescita a doppia cifra dell'EPS rettificato per l'anno fiscale 2027, al netto dell'impatto della 53esima settimana.



(Foto: Jose Mizrahi on Unsplash)

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