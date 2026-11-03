Disney potrebbe tagliare migliaia di posti di lavoro, punta a un risparmio annuo del 20%

(Teleborsa) - Walt Disney potrebbe tagliare migliaia di posti di lavoro puntando a un risparmio annuo del 20%.



E' quanto riporta Bloomberg, aggiungendo che tali risparmi potrebbero derivare sia dalla soppressione di posti di lavoro sia dalla riduzione delle spese e che l'amministratore delegato Josh D'Amaro intende reinvestire parte dei risorse salvate in film e programmi televisivi, tecnologia, parchi a tema e attività legate alle navi da crociera.



L'azienda si attende una crescita a doppia cifra degli utili per azione rettificati nell'esercizio fiscale corrente.



Alla conferenza Bloomberg Screentime di Los Angeles del mese scorso, la presidente della Disney, Dana Walden, ha affermato che "è necessario valutare costantemente la propria struttura e le dimensioni dell'organizzazione. La tecnologia ha messo gli occhi sul nostro settore e noi dobbiamo sopravvivere, prosperare e crescere, ed è quello che faremo".



La mossa di Disney si aggiungerebbe così a quelle di altre società di intrattenimento, tra cui Netflix , Sony Pictures Entertainment e le divisioni Paramount e Warner Bros. di Skydance , che hanno tagliato posti di lavoro in scia al calo dei ricavi derivanti dalla televisione tradizionale e al rallentamento della crescita degli abbonati allo streaming.

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