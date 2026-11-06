Milano 14:41
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Dow Jones 5-nov
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Londra 14:41
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Francoforte 14:41
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Parigi: performance negativa per Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Publicis Groupe
Retrocede il colosso della pubblicità francese, con un ribasso del 3,57%.
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