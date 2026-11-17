Piazza Affari: rosso per Reply
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di consulenza informatica, con una flessione dell'1,96%.
Il trend di Reply mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società operante nel settore Telco & Media. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Reply evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 132,2 Euro. Primo supporto a 128,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 127,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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