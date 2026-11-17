Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ferragamo

(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso , che sta segnando un calo del 2,74%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salvatore Ferragamo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico della casa di moda italiana suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 6,107 Euro con tetto rappresentato dall'area 6,357. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,993.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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